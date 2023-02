Как живеят първите в света генетично модифицирани деца

П ървите в света деца с променена генетична информация водят нормален живот, предаде ТАСС, позовавайки се на интервю на китайския генетик Хъ Цзянкуей за в. "Саут чайна морнинг пост".

"Те водят нормален, мирен и спокоен живот. Това е тяхното желание и ние трябва да го уважаваме", казва ученият. Хъ Цзянкуей допълва, че не иска децата да бъдат прекалено обезпокоявани за целите на научни изследвания.

Why is the guy who recklessly and unethically charged ahead with human gene editing now getting a lecture tour of UK universities? He has no place is science. Ever. https://t.co/VIse48ikBz

Въпреки твърденията на генетика, понастоящем няма независимо потвърждение за успеха и безопасността на неговия експеримент.

През 2018 г. Хъ Цзянкуей смая света, като обяви, че е създал две генетично модифицирани близначки, наречени Лулу и Нана. Трето подобно дете, Ейми, се роди на следващата година.

ДНК на новородените е променена с помощта на метода за редактиране на гени CRISPR-Cas9 (КРИСПъР/Кас9). Хъ Цзянкуей редактира гена CCR5 при бебетата, който прави организма имунизиран срещу ХИВ инфекция заради генетична мутация.

In November 2018, He Jianku shook the world with his announcement of gene editing twins using crispr to prevent HIV.



This week's on Steministas we give updates on what has happened to He, discuss portions of the unpublished paper about crispr babies and ethical violations. pic.twitter.com/NtPYjSIh0o