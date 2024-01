Как свръхзвуковият самолет на НАСА избягва звуковия бум (СНИМКИ)

С връхзвуковото въздушно пътуване обещава да ни преведе през света по-бързо, но идва с голям и силен недостатък: звукови гърмежи. Свръхзвуковите самолети нямат право да пътуват над сушата, защото шумът, който създават, е силен и разрушителен. НАСА работи от десетилетия, за да проектира самолет, който може да избегне това неудобство.

Разработен с Lockheed Martin, експерименталният самолет X-59 се очаква да достигне 1,4 пъти скоростта на звука във въздуха, или около 1490 километра в час – и го прави, като същевременно остава много тих. Той беше представен миналия петък и ще бъде тестван в реален полет по-късно тази година.

How Does NASA's Supersonic Airplane Avoid The Sonic Boom? - IFLScience - https://t.co/4svsOpAxzt #GoogleAlerts