Как потъването на подводница „Курск“ промени управлението на Путин

Н а 12 август 2000 г., в мирно време, руските военноморски сили провеждат тренировъчни учения в Баренцово море. Малко след 11 ч. една от подводниците, „Курск“, се взривява. Всички 118 членове на екипажа губят живота си.

Първото президентство на Владимир Путин започна през май същата година и това се превръща в първото истинско изпитание за неговото правителство по отношение на управлението на кризи.

Ето как Путин реагира след катастрофата и как това трагично събитие промени хода на неговото управление.

Руският моряк Максим Рванин седи на работното си място в руската подводница „Курск“. Рванин е един от руските моряци на борда на подводницата "Курск", която потъна на 12 август 2000 г. Източник: Getty Images

Катастрофата на подводницата "Курск"

В резултат на химическо изтичане, дефектно оборудване, човешка небрежност и лоши процедури за безопасност торпедата на борда се взривяват с такава сила, че са регистрирани от сензори за земетресения в цяла Европа и Аляска. Всички членове на екипажа загиват или в резултат на експлозията, или от задушаване поради забавените спасителни действия.

Повечето историци са единодушни, че катастрофата в Курск е трагично събитие, което отнема живота на 118 души, накърнява сериозно репутацията на руските въоръжени сили и поставя Путин в истински кошмарен пиар.

Руски и норвежки моряци обсъждат усилията за изваждане на телата на 118-те моряци от потъналата руска подводница Курск, 22 октомври 2000 г. на борда на норвежкия базов кораб Regalia в Баренцово море. Източник: Getty Images

Някои смятат също, че именно реакцията на Путин на това събитие е предизвикала упадъка на демокрацията в съвременна Русия.

Незабавна реакция

„Курск“ е едно от най-ценните оръжия на руския флот. Когато "Курск" потъна, Путин си почива в Сочи, руски морски курорт на Черно море. Взривовете са засечени чак в Аляска, но в продължение на два дни Русия не съобщава, че нещо се е случило, и Путин продължава почивката си.

Русия също така отказва всички предложения за помощ от други държави, тъй като правителството настоява, че ще се справи със спасителната мисия самостоятелно.

Семействата на изчезналите членове на екипажа не получават почти никаква информация за случващото се. Едва след като минават пет дни на неуспешни опити за спасяване, Путин приема помощ от чужди държави. Когато норвежките водолази достигат до кораба, установяват, че всичките 118 членове на екипажа са загинали.

#OTD in 2000, the Russian sub Kursk sank after an internal explosion, likely caused by a faulty torpedo. 23 crew members survived the blast but died waiting to be rescued. Vladimir Putin was criticized for remaining on vacation and initially refusing help from foreign navies. pic.twitter.com/Q9jKFKkKF9 — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) August 13, 2024

Последвалите разследвания установяват, че макар повечето от екипажа да са загинали при експлозиите, група от 23 души е оцеляла и е чакала да бъде спасена в деветото отделение на кораба (където се намирал спасителният люк). Тези хора загиват, когато спасителите се бавят твърде дълго и кислородът им свършва.

Дългосрочното въздействие

Руското правителство изготвя доклад от 133 страници за катастрофата на "Курск", но на обществеността е предоставено само резюме от 4 страници.

В часовете и дните непосредствено след потъването на кораба последва дезинформация и секретност. Няколко високопоставени офицери от руския флот правят изявления, че екипажът е все още жив и че поддържат връзка. По-късно се оказа, че това не е вярно - никога не е имало контакт с или от подводницата.

Някои правителствени служители изразяват пред медиите подозрения, че експлозиите са били причинени от сблъсък с шпионски подводници от САЩ, а не от някаква повреда в ценната им подводница.

По време на последвалите разследвания е изброен дълъг списък от недостатъци и грешки. Торпедата били стари и нестабилни, оборудването и машините на подводницата били лошо поддържани, оборудването за безопасност не било достъпно, а комуникационните системи били неизправни.

Въпреки това никой никога не е подведен под наказателна отговорност за катастрофата. Въпреки че някои висши офицери са отстранени от военните постове, те са изпратени на влиятелни позиции в правителството.

Промени в руските медии

На 21 август правителството съобщава на обществеността, че всички 118 членове на екипажа са загинали. Много от роднините на членовете на екипажа научават тази новина от медиите. Много руснаци смятат, че Путин е управлявал лошо спасителната акция и че изглежда не се е интересувал от членовете на екипажа и техните семейства.

На следващия ден Путин се среща лично със семействата на членовете на екипажа, много от които плачат, викат и крещят по негов адрес. Националните медии, голяма част от които по това време са контролирани от олигарси, отразяват подробно събитието и управлението от страна на Путин.

Kursk sank with 118 submariners on Aug. 12, 2000.



One mother, Nadya Tylik screamed at Putin “they’re dying down there for $50 a month & you don’t care you pig”



A woman behind Tylik plunged a syringe of sedatives into her. She collapsed & was carried out pic.twitter.com/aEH29G8fDn — Visegrád 24 (@visegrad24) August 12, 2024

През септември 2000 г. по руския национален телевизионен канал ОРТ, който е собственост на Борис Березовски, е излъчен специален документален филм за трагедията. Предаването е силно критично към руското правителство и завършва с унищожително заключение:

„Историята на „Курск“ не е завършена. Поставили сме само първите въпроси и заключения. Основният извод е, че правителството не уважава никого от нас - и затова лъже. И главното е, че правителството се отнася с нас по този начин само защото ние му го позволяваме“.

Подобни и много други коментари принуждават Путин да започне атака срещу руските медии, обвинявайки двамата най-влиятелни магнати, че използват бедствието за финансови и политически облаги. Той обвинява медиите, че са разпространили дезинформация за спасителната акция, като отклонява вината от себе си и от военните.

Въпреки че срещите със семействата на загиналите членове на екипажа са частни, някои журналисти успяват да се доберат до тези разговори. Те съобщават, че на въпроса защо семействата са получили толкова много противоречива информация, Путин обвинил медиите:

„Те са лъжци. В телевизията има хора, които от 10 години разрушават държавата. Те крадат пари и изкупуват абсолютно всичко. Сега се опитват да дискредитират държавата, така че армията да стане още по-зле“.

An explosion onboard a Russian sub leaves 118 men trapped, setting off a chain of events that would define a new president into the authoritarian ruler we see today.



This is #KURSK: 10 Days That Shaped Putin.



📺 Starts Tuesday 25 February 9pm pic.twitter.com/ogWTaidxrf — Sky HISTORY (@HISTORYUK) February 5, 2025

След това Путин казва, че ще се опита да създаде по-честна и обективна медийна индустрия в Русия.

В интервю за държавната телевизия скоро след това Путин казва по адрес на двамата най-могъщи медийни магнати, че „безскрупулно се опитват да използват това нещастие... за да натрупат политически капитал“.

Днес руските медии са почти изцяло под държавен контрол.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase