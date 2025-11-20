Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Ф едералната прокуратура на САЩ повдигна обвинения в извършване на терористична атака срещу мъж, подпалил жена в чикагското метро, предаде Асошиейтед прес.

В понеделник вечерта Лорънс Рийд седял в задната част на вагона на влак, движещ се по линия на чикагското метро, когато внезапно се приближил до жена, която седяла с гръб към него. Тогава Рийд свалил капачката от пластмасова бутилка, след което полял жената с течност, за която властите твърдят, че е бензин, сочат данните на Федералното бюро за контрол на алкохола, тютюна, огнестрелните оръжия и взривните вещества.

26-годишната жена, която била обект на нападението, се затичала към задната част на вагона в опит да се измъкне. Тогава Рийд запалил бутилката, която държал в ръце, а след това се приближил към жената и я подпалил, сочат данните.

След като нападението вече било извършено влакът спрял на една от станциите в центъра на града. Рийд си тръгнал от мястото, а жената се препънала в опит да излезе от влака и паднала на земята. Тя е откарана в болница в критично състояние с тежки изгаряния по главата и тялото, съобщиха властите.

Властите не съобщиха името на ранената.

Видеозапис от камерите за наблюдение на бензиностанции показва как около 30 минути преди случилото Рийд пълни малък съд с бензин.

Полицията в Чакаго заяви, че когато арестували Рийд във вторник сутринта, той направил самопризнания за нападението. Според данните, той е носил същите дрехи като мъжът, който е нападнал жената във влака. Рийд е извършил нападението "с намерението да причини смърт и тежка телесна повреда на едно или повече лица" във влака, се казва в доклада на следовател от Федералното бюро.

Ако бъде признат за виновен Рийд, може да получи максимална присъда доживотен затвор.

Няма данни Рийд да има адвокат, който да го представлява по време на делото. Медиите в Чикаго съобщиха, че Рийд е нарушавал реда по време на първото си явяване пред федералния съд вчера следобед, като е крещял пред съдията, че иска да се представлява сам и е твърдял, че е китайски гражданин.

Рийд на няколко пъти крещял "Признавам се за виновен", докато съдията се опитвал да го информира за правата му, съобщиха местни медии.