България

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Проектът предвижда функциите по проверка и удостоверяване на обстоятелства, което сега се правят от нотариусите, да бъдат възложени на МВР

20 ноември 2025, 09:03
Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил
Източник: iStock Photos/Getty Images

П рехвърлянето на автомобил да става без нотариална заверка на подписите, предлагат депутати с промени в Закона за движение по пътищата, внесени в парламента. Проектът предвижда функциите по проверка и удостоверяване на обстоятелства, което сега се правят от нотариусите, да бъдат възложени на МВР.

По този начин ще се гарантира запазване на необходимото ниво на сигурност за продавача и купувача, както и облекчение за гражданите и бизнеса, пише в мотивите към законопроекта, предава Pariteni.bg

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

С него се предлага прехвърлянето на собствеността върху автомобили и мотоциклети да става не само с нотариална заверка на подписите, но и с договор в обикновено писмена форма, в случаите когато превозното средство е с прекратена регистрация.

Като мотив за промените вносителите посочват, че в много страни в ЕС нотариалната заверка не е задължителна при продажба на МПС. Примери от законодателствата в държани като Германия, Великобритания, Франция, Италия и други показват, че е възможно успешно да се регулира сключването на договори за прехвърляне на автомобила без нотариална заверка.

В нашето законодателство се прилага правилото за купуване на МПС от чужбина и продажбата им преди регистрация в България, в който случай не се изисква нотариална заверка на подписите, пишат още в мотивите си депутатите.

Без нотариус при продажба на кола

Със законопроекта се предвижда още да се извършва служебна проверка от службите по регистрации както при прекратяване, така и при последваща регистрация на автомобила.

Предвижда се прекратяване на регистрация да се извършва само след служебна проверка за наличие на наложени запори или други ограничения, както и за неплатени данъци, такси и осигуровки. Последваща регистрация на автомобила пък ще се извършва само след установяване по електронен път служебно, че дължимият данък при придобиване е платен или не се дължи.

Предвидено е задължение приобретателя на автомобила до 1 месец от придобиването му да го регистрира.  

Източник: Pariteni.bg    
автомобил регистрация МВР нотариус нови правила
