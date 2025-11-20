Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал

А строфотографът Андрю Маккарти е уловил точния момент, в който нашата звезда буквално се е подравнила с падащ парашутист, което е довело до „абсолютно абсурдна (но реална) гледка“ на човешки силует на фона на детайлната огнена повърхност на Слънцето.

„Творецът първо е предприел „огромно планиране“, написа Маккарти в X, добавяйки: „Това може би е първата снимка от този вид“.

Това включваше съпоставяне на ъгъла на Слънцето, позицията за скачане с парашут, височината на излизане, разстоянието до земята и разстоянието до телескопа, всичко това едновременно и точно по време.

След шест неуспешни опита за подравняване, фотографът от Аризона и неговият сътрудник, парашутистът и музикант Габриел К. Браун, най-накрая създадоха изображението, което си представиха, в неделя, 8 ноември 2025 г.

Браун скочи от малък самолет с витлов двигател на височина 1070 метра (около 3500 фута).

„Все още не мога да повярвам, че успяхме!!“, написа Браун в Instagram профила си.

„Трябваше да намерим правилното място, време, самолет и разстояние за най-ясния кадър; като същевременно взехме предвид глисадата на самолета при изключен двигател за оптимален ъгъл на слънцето и безопасна височина за излизане. След това трябваше да подравним кадъра, използвайки ефекта на противодействие от самолета (поздравления за пилота @jimhamberlin) и да координираме точния момент на скока чрез 3-посочна комуникация!“

Маккарти е известен с изключително детайлните си астрофотография. През 2022 г. той заснема изхвърляне на коронална маса с дължина милион мили, изригващо от Слънцето.

В сътрудничество с планетарния учен Конър Матерн, той успява да заснеме и различните кътчета и пукнатини на обърнатата към Земята повърхност на Луната.

Това отне 200 000 изображения, събрани в продължение на почти две години.

По-рано тази година Маккарти засне тънкостите на фотобомбата на Международната космическа станция от слънчева изригване.

В този случай станцията се намираше на 400 километра над земната повърхност, много по-близо от позицията на Слънцето, на почти 150 милиона километра разстояние.

Маккарти отдалечава тези огромни разстояния между обектите си още повече в последния си шедьовър, като неговият приятел, скачащ с парашут, е само на 2 километра от камерата. Тази относителна близост предоставя само мимолетни моменти на Маккарти да заснеме Браун, прелитащ през Слънцето.

Нямаме търпение да видим какво ще ни покаже Маккарти следващия път.