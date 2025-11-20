Любопитно

Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

20 ноември 2025, 06:54
Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал
Източник: iStock

А строфотографът Андрю Маккарти е уловил точния момент, в който нашата звезда буквално се е подравнила с падащ парашутист, което е довело до „абсолютно абсурдна (но реална) гледка“ на човешки силует на фона на детайлната огнена повърхност на Слънцето.

„Творецът първо е предприел „огромно планиране“, написа Маккарти в X, добавяйки: „Това може би е първата снимка от този вид“.

Това включваше съпоставяне на ъгъла на Слънцето, позицията за скачане с парашут, височината на излизане, разстоянието до земята и разстоянието до телескопа, всичко това едновременно и точно по време.

След шест неуспешни опита за подравняване, фотографът от Аризона и неговият сътрудник, парашутистът и музикант Габриел К. Браун, най-накрая създадоха изображението, което си представиха, в неделя, 8 ноември 2025 г.

Браун скочи от малък самолет с витлов двигател на височина 1070 метра (около 3500 фута).

„Все още не мога да повярвам, че успяхме!!“, написа Браун в Instagram профила си.

„Трябваше да намерим правилното място, време, самолет и разстояние за най-ясния кадър; като същевременно взехме предвид глисадата на самолета при изключен двигател за оптимален ъгъл на слънцето и безопасна височина за излизане. След това трябваше да подравним кадъра, използвайки ефекта на противодействие от самолета (поздравления за пилота @jimhamberlin) и да координираме точния момент на скока чрез 3-посочна комуникация!“

Маккарти е известен с изключително детайлните си астрофотография. През 2022 г. той заснема изхвърляне на коронална маса с дължина милион мили, изригващо от Слънцето.

В сътрудничество с планетарния учен Конър Матерн, той успява да заснеме и различните кътчета и пукнатини на обърнатата към Земята повърхност на Луната.

Това отне 200 000 изображения, събрани в продължение на почти две години.

По-рано тази година Маккарти засне тънкостите на фотобомбата на Международната космическа станция от слънчева изригване.

В този случай станцията се намираше на 400 километра над земната повърхност, много по-близо от позицията на Слънцето, на почти 150 милиона километра разстояние.

Маккарти отдалечава тези огромни разстояния между обектите си още повече в последния си шедьовър, като неговият приятел, скачащ с парашут, е само на 2 километра от камерата. Тази относителна близост предоставя само мимолетни моменти на Маккарти да заснеме Браун, прелитащ през Слънцето.

Нямаме търпение да видим какво ще ни покаже Маккарти следващия път.

Източник: sciencealert    
Астрофотография Андрю Маккарти Слънце Парашутист Скок с парашут Уникална снимка Планиране Силует Колаборация Габриел К. Браун
Последвайте ни

По темата

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 23 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото

България Преди 13 минути

Te са част от програмата за модернизацията на "Метрополитен"

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 19 минути

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Любопитно Преди 57 минути

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

България Преди 1 час

Параметрите в бюджета на НОИ станаха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на НСТС

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Свят Преди 1 час

Франсис Фолсъм, на 21 години, се омъжи за действащия президент Гровър Кливланд - с 27 години по-голям от нея

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Д-р Пекин и Алекс ще се борят за своето оцеляване в надпреварата

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

България Преди 8 часа

Те сменили регистрационните табели на автомобила

Тръмп „започва работа върху Судан“

Тръмп „започва работа върху Судан“

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Свят Преди 10 часа

Песков: Освен това, което беше обсъдено в Анкъридж, няма новини

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Свят Преди 11 часа

В момента "сивите зони“ на картите не означават буферна зона

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

От израелската армия обявиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

България Преди 12 часа

От финансовото министерство публикуват разяснението в отговор на „манипулативни политически твърдения“

Слави Трифонов атакува Лена Бориславова, тя му отвърна

Слави Трифонов атакува Лена Бориславова, тя му отвърна

България Преди 12 часа

Той я обвини в лъжа, тя заяви, че вече го е осъдила на първа инстанция

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

България Преди 13 часа

Мъжът е излежал 20 години затвор за грабеж с убийство

Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени

Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени

Свят Преди 13 часа

Основната тема на разговорите в турската столица е ходът на войната между Русия и Украйна

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

България Преди 14 часа

"Лукойл" предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Играчи на ЦСКА в челото на еврокласации

Gong.bg

Джордан Ибе: Въпреки трудностите, никога не се отказвайте

Gong.bg

Усещане за зима: Циклони носят есенни дъждове, вятър и сняг в края на ноември

Nova.bg

Тръмп подписа закона за публикуването на досиетата „Епстийн“

Nova.bg