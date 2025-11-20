Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община

Р есторантьорският бранш в София излиза на протест след приетата от Столичния общински съвет реформа в платеното паркиране.

Хотелиери и ресторантьори предупреждават за тежки последици за бизнеса – от затруднен достъп до центъра, през рязко повишени цени за паркиране, до намаляващ клиентопоток.

Сдружения на заведенията: „Синя зона“ в неделя е смърт за нас

Браншът тъврди, че новинте правила са удар в момент на вече нарастващи разходи и фискални промени. Протестът цели да спре измененията, които, по думите им, застрашават работните места и потреблението.

Според Емил Коларов, който е председател на Съюза на българските заведения, тези промени, макар и да трябва да се случат, не са за този момент - точно преди да влезем в еврозоната и с този бюджет, с който се налагат нови рестрикции.

„На базата на какво се увеличават тези услуги, и то двойно? С новия бюджет и увеличаването на данъците и СУПТО ще се увеличи поддържането на фирмите и софтуерите”, допълва той, цитиран от NOVA.

Освен като браншови организации, протестиращите наблягат и на своята гражданска позиция и ангажираност.

„Не искаме реформата да отпадне, а да бъде редактирана и промените да бъдат подложени на обсъждане”, категоричен е Коларов.