Какво става в Париж, прекъсване на електозахранването спря метрото и крайградските влакове

Очаква се то да бъде възстановено до 9 часа местно време (10 часа българско време)

20 ноември 2025, 09:51
Какво става в Париж, прекъсване на електозахранването спря метрото и крайградските влакове
Източник: iStock photos/Getty images

Н якои райони на френската столица Париж са засегнати от прекъсване на електрозахранването в четвъртък сутрин, съобщи на страницата си в интернет компанията доставчик на електроенергия "Енеди" (Enedis), предаде "Ройтерс".

Мащабно прекъсване на тока в различни части на Европа

Няколко линии на столичното метро и парижките крайградски влакове са спрени, съобщиха от компанията, добавяйки, че се очаква електрозахранването да бъде възстановено до 9 часа местно време (10 часа българско време).

Европейските електрически мрежи представляват сложни и взаимосвързани системи, които осигуряват електроенергия на милиони потребители, но периодично са подложени на прекъсвания, които демонстрират тяхната уязвимост. Историята на континента е белязана от няколко мащабни инцидента, които подчертават предизвикателствата пред енергийната стабилност.

През 2006 г., например, сериозна авария доведе до това, че около 10 милиона души в Западна Европа, включително значителни части от Франция, останаха без електричество. Инцидентът, започнал в Германия на фона на повишено потребление и ниски температури, засегна също Белгия, Испания и Италия, разкривайки как повреди по високоволтови електропроводи могат да предизвикат каскадни прекъсвания в няколко държави.

Подобен пример за трансгранична уязвимост е прекъсването на електрозахранването в Италия, причинено от повреда на електропроводи между Франция и Италия, които внасят енергия за италианската мрежа, като тогава лошото време във Франция беше посочено като причина.

Франция, с компании като Enedis, доставчик на електроенергия, и RTE, националния оператор на електропреносната мрежа, често е изправена пред подобни предизвикателства. Компанията RTE е участвала в управлението на кризи, като случая, когато технически инцидент доведе до превантивно спиране на тока за два милиона души на Лазурния бряг.

Метеорологичните условия редовно оказват влияние, като силни бури многократно са оставяли стотици хиляди домакинства в западна и централна Франция без електричество, повреждайки далекопроводи.Тези епизоди подчертават както чувствителността на мрежите към външни фактори, така и системния риск от "ефекта на доминото" при срив на взаимосвързани компоненти.

В отговор на тези предизвикателства, френското правителство, под ръководството на тогавашния министър-председател Елизабет Борн, предприе мерки за подготовка за контролирани прекъсвания на тока през зимата, в случай на недостиг на електроенергия.

Източник: Илиян Цвейн, БТА    
париж електрозахранване
