Ще поскъпнат ли храните: Браншови организации скочиха срещу шоково вдигане на такси от БАБХ

Какви са предвидените увеличения?

20 ноември 2025, 09:16

Източник: iStock Photos/Getty Images

П ланираното шоково увеличение на държавните такси, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ще доведе до взрив в цените на храните и напитките и ще постави бизнеса в изключително неизгодна позиция спрямо конкурентите в региона.

Около това становище се обединиха в eфира на NOVA представители на засегнатите сектори - Диляна Попова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България, Ивайло Гълъбов, председател на УС на Съюза на птицевъдите, и Тодор Стойков, председател на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи. 



Новата тарифа на БАБХ предвижда драстично увеличение на таксите за официален контрол по цялата верига. Диляна Попова даде конкретни примери от месопреработвателния сектор:

• Таксата за предкланичен преглед на прасе над 25 кг скача двойно – от 2 лв. на 4 лв.

• Таксата за издаване на ветеринарно свидетелство за живи животни (говеда и свине), която досега е била 60 ст. и 25 ст. съответно, се променя на еднократна такса от 10 лв. за документа плюс по 1 лв. за всяко отделно животно.

Подобни увеличения засягат цялата хранителна верига. Ивайло Гълъбов от Съюза на птицевъдите посочи, че при износ на камион с разплодни яйца за Румъния, ветеринарната такса ще се изравни със стойността на самия транспорт. 

Кой ще плати сметката?

Според производителите пазарът е този, който определя цените, а не техните разходи. В условията на общ европейски пазар, българският бизнес не може да си позволи да прехвърли тези увеличения върху крайните цени, защото ще стане неконкурентоспособен.

"Пазарът не го интересува какви са нашите разходи, не го интересува каква е цената на енергията в България, не го интересува какви са таксите, не го интересува какви са данъците", заяви Ивайло Гълъбов. Той допълни, че пазарът на яйца например се влияе много повече от Германия с нейните 40 милиона кокошки, отколкото от България с 4 милиона.

Това означава, че разходът ще бъде поет основно от производителите, което ще намали тяхната печалба и ще застраши дейността им. Въпреки това, представителите на бизнеса предупредиха, че този натиск неминуемо ще се отрази и върху крайния потребител.

Липса на диалог и недофинансиране

Представителите на бизнеса са категорични, че новата тарифа е подготвена без диалог и без ясна икономическа обосновка защо увеличенията са толкова големи. 

Основният проблем, според тях, е начинът на финансиране на БАБХ. Дейностите на агенцията са недофинансирани, но решението не е в събирането на все по-високи такси от бизнеса, които отиват в държавния бюджет, а не целево за дейността на агенцията.

"Начинът за финансиране на дейностите на агенцията не е събиране на такси. Агенцията е второстепенен разпределител на средства", заяви Гълъбов. 

Източник: NOVA    

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Свят Преди 9 минути

Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания

<p>Тръмп ще се срещне с &quot;комунистическия&quot; кмет на Ню Йорк</p>

Доналд Тръмп ще се срещне с "комуниста" Мамдани, новия кмет на Ню Йорк

Свят Преди 53 минути

"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща"

Снимката е илюстративна

Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест

България Преди 1 час

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Свят Преди 1 час

Делото срещу него вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург

Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото

България Преди 2 часа

Te са част от програмата за модернизацията на "Метрополитен"

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 2 часа

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

<p>Изслушват шефа на ДАНС&nbsp;за последиците от санкциите над активите на &quot;Лукойл&quot;</p>

Изслушват шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

България Преди 2 часа

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ одобриха законопроекта

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Любопитно Преди 3 часа

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

България Преди 3 часа

Параметрите в бюджета на НОИ станаха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на НСТС

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Свят Преди 3 часа

Франсис Фолсъм, на 21 години, се омъжи за действащия президент Гровър Кливланд - с 27 години по-голям от нея

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

България Преди 3 часа

Кои са почивните дни и кога ще ни платят двойно, ако работим – вижте най-новите промени след решението на Министерския съвет

Част от обвиняемите нацисти на процеса в Нюрнберг. Първият с тъмните очила е Херман Гьоринг

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

Любопитно Преди 3 часа

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Д-р Пекин и Алекс ще се борят за своето оцеляване в надпреварата

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

България Преди 10 часа

Те сменили регистрационните табели на автомобила

