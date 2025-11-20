България

Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест

20 ноември 2025, 08:19
Е кшън в столично средно училище. Бой е завършил с арест на притекла се на помощ заради скандал между три гимназистки. Родителите на потърпевша деветокласничка твърдят, че тя е с отскубнати до корен кичури коса и в шок след побоя.

Нейната майка сподели пред NOVA, че се притекла на помощ и опитала да прекрати конфликта, а отнесла удари в главата и тялото.

На мястото пристигнал полицейски патрул, който задържал лелята на пострадалата ученичка за 24 часа.

Стефка, която е майка на пострадалото момиче, разказва, че дъщеря ѝ е преживяла голям стрес.  

"Дъщеря ми се обади, че е пребита от своя съученичка в тоалетната. Аз се обадих на мъжа ми и му казах да вика полиция и да отидем в училището. Дъщеря ми ме посрещна на входната врата, а качвайки се по стълбите видях, че е станало стълкновение. Попитах едно момиче дали то е ударило детето ми, нахвърли се върху мен, а друго ме удари в главата. Имам огромен хематом. Паднах на пода и учителките ме спасиха", разказа жената. 

По думите ѝ лелята на пострадалото момиче е дошла по-рано и е разказала, че е чула писъци. 

''С племенничката ми се мъчихме да избегнем конфликта, но момичето ходеше след нас. Полицията дойде след 50 минути, а служителят на реда ме упрекна, че съм взела отношение. За мен е неадекватно да стоя и да гледам как се бият. Полицаят ме изгони от училището и ме задържаха за 24 часа в РУ", разкри лелята.

Директорът на 24 СУ „Пейо К. Яворов“ Снежина Петрова също коментира случая.

"Сигнал е подаден от родителите и колегата ми, той е получил криза с много високо кръвно. Училището прави най-доброто за децата. Компетентните органи ще си свършат работата, нямам официална информация от разследващите, за да взема мерки", увери тя.

Майката на момичетата, за които се твърди, че са извършили побоя, разказа, че близките на пострадалата ученичка са скочили на бой на дъщеря ѝ.

"Лелята е хванала за косата голямото ми дете, тръгнала да я души, две от учителките са я спасили, сестра ѝ се е намесила, за да я защити. Лелята е заплашвала, че "ще чупи кокали" и "ще ги убие", разказа тя.

Източник: NOVA    
бой софия училище момичета
