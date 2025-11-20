Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Ч етиридесет и двама души бяха ранени в Чехия при сблъсък на два влака в четвъртък сутрин в южната част на страната, съобщиха спасителните служби.
„Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания“, съобщи пред АФП говорителката на Спешна медицинска помощ Петра Кафкова. Тя уточни, че катастрофата е станала в 05:19 часа местно време.
Two trains COLLIDE head-on in České Budějovice (south of Prague)
Two trains COLLIDE head-on in České Budějovice (south of Prague)
Over 40 people injured
Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.
Ranní nehoda vlaků na Českobudějovicku (foto: PČR). Více informací v reportáži: https://t.co/byGT4VDhlO pic.twitter.com/enhyD2SkgS— Dopraváček (@dopravacek) November 20, 2025
Говорителят на компанията оператор на железопътната инфраструктура в Чехия „Справа железниц“ Мартин Кавка каза пред АФП, че всички пътници са евакуирани от двата влака.
Dnešní nehoda vlaků na Českobudějovicku mě osobně velmi zasáhla. Myslím na všechny zraněné i jejich blízké a přeji jim, aby se co nejrychleji uzdravili.— Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) November 20, 2025
Zároveň chci poděkovat všem záchranářům, hasičům, policistům i našim zaměstnancům za jejich rychlou a profesionální práci v… pic.twitter.com/RddgCUQmEw
Той не уточни подробности за причините за катастрофата, като посочи само, че тече разследване.