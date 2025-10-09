България

БНБ закупи злато във връзка с въвеждането на еврото

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ

9 октомври 2025, 10:55
БНБ закупи злато във връзка с въвеждането на еврото
Източник: БТА

Н а 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие Решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Димитър Радев: Ползите от еврозоната са съществени

Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.

Шефът на БНБ обясни какво ще се прави сега за еврото

Във връзка с това БНБ закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните ѝ валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени.

БНБ е готова с план за въвеждане на еврото

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.

Източник: БГНЕС    
Въвеждане на еврото БНБ Злато ЕЦБ Еврозона Златни резерви Валутни резерви България 1 януари 2026 г. Евросистема
