Чудовище или скритото злато на Руската империя: Тайните на най-старото и дълбоко езеро в света

Е зерото Байкал в Сибир е най-старото и най-дълбокото езеро на нашата планета. Местните жители го почитат от векове и предават тайнствени истории на следващите поколения. Но могат ли да се вярват на тези разкази?

1. Легендата за ужасяващия дракон

Байкал има своя собствена „Неси“ и това е доста страшна история. Съществуват няколко описания на „воден дракон“, който „обитава“ залива Мухорски, най-топлата част на езерото, и отвежда рибари в своето подводно царство. Някои слухове твърдят, че това е нещо като огромна есетра със зло лице; други казват, че е гущер-чудовище с нокти и „броня“ по гърба, а трети вярват, че това същество прилича на древен ихтиозавър, предшественик на крокодилите. За да умилостивят звяра, местните преди няколко века „предлагали“ кожи, бижута и храна на чудовището от Байкал. Някои дори практикували „кървави“ жертви.

Между другото, през 80-те години на миналия век съветски изследователи регистрирали с ехолокатори 30-метров движещ се обект на дъното на езерото, но не успели да изяснят какво точно е това. Както руски, така и чуждестранни ентусиасти все още се опитват да намерят „чудовището“, а снимки с размазани петна от неясни същества периодично се появяват в социалните мрежи. Може би това е просто нов вид фауна на Байкал.

2. Легендата за златото на Руската империя

Една от големите нерешени исторически загадки е къде са отишли златните резерви на Руската империя след революцията от 1917 г.? Страната потъна в гражданска война между поддръжниците на царския режим („Белите гвардейци“) и поддръжниците на „новия режим“ („Червената армия“). Златото беше премествано все по-далеч в Сибир и преминаваше от ръка на ръка. Когато през 1919 г. попадна в ръцете на болшевиките, се оказа, че част от сандъците съдържат тухли вместо златни кюлчета. Около 180 тона бяха „изгубени“. Някои ентусиасти на легендите вярват, че златото на Руската империя е потънало, когато влакът, който го транспортирал, се е разбил на железопътната линия около Байкал.

Разбира се, предполагаемото съкровище държи авантюристите заети. Няколко пъти подводни апарати „Мир“ са били спускани до дъното на езерото Байкал и са открили останки от вековни кутии и дори кюлчета с блясък на злато. Въпреки това тези находки никога не са били извадени поради нестабилния терен.

3. Легендата за река Ангара

Това вероятно е най-романтичната и популярна легенда за Байкал. Триста реки и потоци се вливат в това езеро, но само една река, Ангара, изтича от него. Тя е една от основните реки на Сибир и в старите приказки се счита за „дъщеря“ на Байкал.

Местните представяли Байкал като богатир (бел.ред. герой от руските народни песни и приказки — воин с необикновена сила, храброст, красота и съобразителност), който събирал „данък“ от околните земи, а дъщеря му Ангара веднага връщала всичко обратно. Тя имала само едно колие, което не показвала на никого. Пазела го за бъдещия си съпруг. Тогава Байкал съобщил на всички съседни богатири, че иска дъщеря му да се омъжи. Той избрал млад мъж на име Иркут, въпреки че тя харесвала рицаря Енисей. Но думата на баща й била окончателна. В крайна сметка Ангара избягала от дома си, вземайки огърлието си, и хвърлила мънистата под краката си, давайки съкровището на хората. Където срещнала Иркут по пътя, сега се издига град Иркутск; където хвърлила мънистата, се появили други градове. А река Ангара се влива в река Енисей.

4. Легендата за друг свят

Езерото Байкал е най-дълбокото езеро в света и местните знаели това още преди официалните научни изследвания. Те вярвали, че съществува бездънна пропаст, която води или към открития океан, или към подземния свят. Казва се, че над тази точка на повърхността на езерото се появява водовъртеж, който може да е погълнал преминаващи лодки. За първи път било възможно да се изчисли сравнително точна дълбочина на езерото през 30-те години на миналия век, след което данните постоянно се актуализирали. Оказа се, че средната дълбочина на езерото Байкал е 740 метра, но има дънни пропадания, както и място с дълбочина от 1642 метра – точно на мястото, описано в легендите. „Бездънната пропаст“ се намира на мястото на тектоничен разлом.

5. Легендата за името

Учените все още спорят за възрастта на езерото Байкал (основната теория е 25-35 милиона години, но някои твърдят за 150 000 години или само 8000 години) и за неговия произход (дали някога е било вулкан или поток от мантийното ядро). Известно е, че хора са живели около това езеро още през 2-ри век пр.н.е. и това били различни народи. Но те наричали това езеро с много сходни имена. „Бай“ на много езици означава „велик, голям“. На бурятски „Байгал-далай“ означава „голям воден басейн, като море“; на якутски „байхал“, „байг’ал“ означава „голяма, дълбока вода“. Има легенда, че езерото Байкал се е образувало на мястото на „огнедишаща планина“, тоест вулкан, и името му означава „Стоящ, огън“.