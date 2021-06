Хитрата шега на принцеса Даяна с Опра Уинфри

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс може и да се доверяват на Опра Уинфри, за да споделят подробности от живота си пред света, но същото не може да се каже за покойната майка на принц Хари.

В нова глава от допълненото издание на биографията "Битката на братята" кралският експерт Робърт Лейси твърди, че принцеса Даяна се е пошегувала с американската водеща, която е искала да получи интервю от кралската особа.

Според биографа принцесата на Уелс "никога не е имала много време" за Уинфри, макар в средата на 90-те години тя да е настоявала да запише разговор с Даяна, предават от британското издание Express UK, цитирани от Edna.bg

Водещата дори е пътувала до Лондон, за да се опита да убеди принцесата за интервю. Робърт Лейси обяснява, че Даяна е решила да изиграе Опра, канейки я в двореца Кенсингтън за обяд.

По това време Уинфри е свалила 18 кг благодарение на нова диета, а за посещението на американската журналистка тогавашната съпруга на принц Чарлз е помолила личния си готвач Дарън Макгрейди да приготви своя специален доматен мус.

Според думите на източници, по време на въпросния обяд Опра е попитала принцесата:

"Даяна, как оставаш толкова стройна, ядейки богата храна като тази?" Майката на принц Уилям и принц Хари тогава обяснява, че яде на малки порции и тренира редовно.

Истината обаче е, че принцесата кара своя готвач да приготви за нея обезмаслената версия на ястието, а на Опра да поднесе алтернативна, която включва пълномаслено мляко с тежка сметана и майонеза.

Твърди се, че принцесата на Уелс е била предпазлива по отношение на телевизионната водеща.

Симон Симънс, приятелка на принцесата, казва пред Робърт Лейси:

"Даяна се чувстваше много неудобно с Опра. Тя смяташе, че Опра преследва само сензации - както когато интервюира Фърги (бившата съпруга на принц Андрю, един от синовете на Елизабет II - бел.ред.) за книгата й, а всичко, за което искаше да говори, беше Даяна."

Според източника Даяна е загрижена, че Опра иска чрез интервюто с нея да подобри телевизионния си рейтинг.

За разлика от принцесата на Уелс обаче, по-малкият син на Даяна - принц Хари, и съпругата му Меган Маркъл решиха да направят интервю с Опра по-рано тази година. Разтърсващият им разговор, в който обвиниха Двореца в расизъм и двойни стандарти, беше последван от участие на Хари в документалната поредица "The Me You Can't See" ("Моето Аз, което не можеш да видиш"). В нея той сподели за израстването като кралска особа и травмите върху психичното му здраве.

