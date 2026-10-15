ЕС обсъжда подкрепата за Украйна, хибридните действия на Русия и цените на енергията

Е вропейските лидери се събират днес и утре на заседание на Европейския съвет, на което ще обсъдят хибридните действия на Русия, продължаването на подкрепата за Украйна, състоянието на европейската икономика и миграцията. България ще бъде представена от министър-председателя Румен Радев.

Европейският съвет обсъжда помощта за Украйна, европейския бюджет и отбраната

В програмата за днес са включени темите за икономиката, следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз и разширяването. Утре разговорите ще бъдат съсредоточени върху Украйна, отбраната и сигурността.

Цените на енергията и бюджетът на ЕС

В поканата си до участниците председателят на Европейския съвет Антонио Коща посочи, че в краткосрочен план лидерите трябва да дадат насоки на Европейската комисия за временни мерки за ограничаване на въздействието на високите цени на енергията върху гражданите и бизнеса.

Зеленски ще присъства на срещата на Европейския съвет в Брюксел

По думите му това трябва да стане, без да се изоставя стратегията за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива.

Коща отбеляза и необходимостта държавите членки да постигнат споразумение за следващия многогодишен бюджет на ЕС до края на годината.

Зеленски ще участва в разговорите за Украйна

Очаква се в заседанието в петък да се включи и украинският президент Володимир Зеленски.

Подкрепата за Киев, европейската отбрана и сигурността са сред основните теми на втория ден от срещата. Лидерите ще обсъдят и хибридните действия на Русия на фона на продължаващата война в Украйна и последиците за сигурността на европейските държави.