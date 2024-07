Откриха "телата на около 60 мъченици“ в Газа

Д есетки тела са били открити след израелска операция в квартал на град Газа, предаде Франс прес, като се позова на гражданската защита на палестинската територия.

Ракетно нападение на Голанските възвишения, има загинали

Израелската армия обяви, че е приключила операциите си в квартала Шужания, при които са били унищожени осем тунела на „Хамас“ и елиминирани десетки терористи, според съобщение на израелските сили. След тяхното изтегляне гражданската защита на ивицата Газа съобщи за откриването под разрушенията в квартала на „телата на около 60 мъченици“.

According to a civil defence spokesperson, more than 85% of the buildings in Gaza City's Shujayea neighbourhood have become uninhabitable, displacing over 120,000 residents.



"We found over 60 martyrs [bodies], and there are dozens more under the rubble of homes in the Shujayea… pic.twitter.com/wX3TQJQDk8