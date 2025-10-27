Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Д ва американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море, предаде Франс прес.
Хеликоптер „MH-60R Sea Hawk“, който е извършвал рутинни операции от самолетоносача на САЩ „Нимиц“, се е разбил първо в морето, според съобщение на американския Тихоокеански флот. Трима души, които са били в машината, са спасени.
US Navy helicopter and fighter jet crash in South China Sea https://t.co/aFxAOgYmbY— Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) October 27, 2025
Половин част след това изтребител „Boeing F/A-18F Super Hornet“ се е разбил също в морето, докато извършвал рутинни операции от същия самолетоносач. Двамата души на борда му също са били спасени.
Загубите на двата летателни апарата стават в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп е на обиколка в Азия, която е първата по време на втория му мандат.
A US Navy helicopter and a fighter jet both crashed in the same half hour on Sunday during separate routine operations over the South China Sea, with all crew members safely rescued, the Navy’s Pacific Fleet said.https://t.co/FbWEokBqJB— CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) October 27, 2025