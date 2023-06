CNN: Това е записът, в който Тръмп коментира секретни документи (ВИДЕО)

А мериканската новинарска телевизия CNN е получила ексклузивно аудиозаписа от срещата през 2021 г. в Бедминстър, Ню Джърси, на която президентът Доналд Тръмп е обсъждал съхраняването на секретни документи, които не е разсекретил.

Записът, който е излъчен за първи път в "Anderson Cooper 360“ на CNN, включва нови подробности от разговора. Записът е доказателство в обвинителния акт на специалния прокурор Джак Смит срещу Тръмп за неправилно боравене с класифицирана информация, включително момент, в който Тръмп изглежда показва, че той държи класифицирана информация на Пентагона с планове за нападение над Иран.

"Това са документите“, заявява Тръмп в аудиозаписа, докато обсъжда плановете за атака срещу Пентагона, цитат, който не е включен в обвинителния акт.

В двуминутния аудиозапис Тръмп и неговите помощници също се шегуват с имейлите на Хилари Клинтън, след като президентът заявява, че документът е "секретна информация“.

"Хилари би го разпечатала през цялото време, нали знаеш. Нейните лични имейли“, шегува се служител на Тръмп.

"Не, тя би го изпратила на Антъни Уайнър“, отговаря Тръмп, имайки предвид бившия конгресмен от Демократическата партия, което предизвиква смях в стаята, предава Агенция "Фокус".

Изявленията на Тръмп в аудиозаписа, като заявява, че "това са документите“ и се позовава на нещо, което той нарича "строго поверително“ и което изглежда показва на другите в стаята, може да подкопае твърденията на Тръмп в интервю миналата седмица за Fox News, че не е носел документи в себе си.

"Нямаше документ. Това са огромно количество документи и всичко останало, говорещо за Иран и други неща“, е заявил Тръмп във Fox. "И може да е бил задържан или не, но това не е документ. Аз лично нямах документ. Нямаше какво да се разсекретява. Това бяха истории от вестници, истории от списания и статии.

Тръмп пледира "невинен" по-рано този месец по 37 обвинения, свързани с предполагаемата злоупотреба със секретни документи, съхранявани във вилата му Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида.

