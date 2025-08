Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение

К райнодесният министър на националната сигурност на Израел - Итамар Бен-Гвир предизвика гневни реакции след като се моли в един от най-оспорваните храмове в Близкия изток, предава NOVA.

Снимки и видеоклипове от посещението му показват как Бен-Гвир води еврейски молитви в комплекса на джамията Ал-Акса в Йерусалим, нарушавайки десетилетно споразумение.

Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited the flashpoint Al-Aqsa mosque compound in Jerusalem and said he prayed there, challenging rules covering one of the most sensitive sites in the Middle East https://t.co/rx23pNVqHg pic.twitter.com/GnQXYHhbZq