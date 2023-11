Израелската армия нанесе удар по Сирия, след като дрон атакува град Ейлат

И зраелските военни съобщиха, че организация от Сирия е изстреляла дрон, който удари в четвъртък училище в южния израелски град Ейлат, в отговор израелската армия е нанесла удар по групировката, предаде Ройтерс.

Военните не посочват коя организация в Сирия е изстреляла безпилотния самолет към Ейлат, на Червено море, приблизително на 400 км от най-близката точка на сирийска територия.

Бунтовниците в Йемен атакуваха Израел

Но в изявлението се казва, че правителството на Сирия носи отговорност "за всяка терористична дейност, която се извършва от територията на страната." Няма данни за пострадали при инцидента с дрона, който е нанесъл леки щети.

Станалото с дрона се прибавя към поредицата от нападения, насочени срещу Израел от региона, след зловещата атака на "Хамас" срещу Израел и избухналите след това боеве в ивицата Газа.

