Емоционално: Видео на освободен от "Хамас" израелски войник разчувства хиляди

М оментът, в който израелският войник, спасен от плен на "Хамас" в Газа при сухопътна операция, се събира със семейството си, беше публикуван от израелското правителство и разчувства хиляди в интернет пространството.

Видеото, публикувано в X, известен преди като Twitter, показва как Ори Мегидиш прегръща жена, описана от правителството като нейната баба.

Спасяването на войника по време на сухопътна операция беше обявено от Израелските сили за отбрана (IDF) по-рано в понеделник.

"Войникът беше медицински прегледан, състоянието му е добро и се срещна със семейството си", се казва в изявлението.

