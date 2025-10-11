Свят

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан

11 октомври 2025, 11:17
Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени
И зраел нанесе интензивни въздушни удари в Южен Ливан в първите часове на днешния ден, взимайки най-малко една жертва, ранявайки седем души и блокирайки път от столицата Бейрут към южната част на съседната страна, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ливанското здравно министерство.

Ударите са били нанесени преди зазоряване в село Мсайлех.

Ударен е склад за продажба на тежки машини, като са унищожени редица превозни средства.

Поразен е камион със зеленчуци, който се е движил на мястото на удар. Убит е един от хората в камиона, а друг е ранен, информира телевизията на ливанското шиитско движение „Хизбула“ - „Ал Манар“, цитирана от АП.

Здравното министерство обяви, че загиналият е сирийски гражданин, а ранени са 6 ливанци и един сириец.

Израелската армия обяви, че е поразила целта, защото машините са използвани за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка „Хизбула“.

След края на 14-месечния конфликт между Израел и „Хизбула“, договорен с посредничеството на САЩ, Израел нанася почти всекидневно удари в Ливан, обвинявайки шиитското движение, че се опитва да възстанови мрежата си след понесените значителни загуби, посочва АП.

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан, които според здравното министерство на страната са взели една жертва и при които бяха ранени седем души, предаде Франс прес.

„За пореден път Южен Ливан става мишена на ужасяващата израелска агресия срещу граждански обекти. Без оправдание или претекст.

Но сериозността на тази най-прясна проява на агресия се крие във факта, че тя идва след споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа“, каза той.

Ливански медии съобщиха, че израелски военни самолети са извършили 10 нападения, насочени към паркове с булдозери и багери.

