Загинал и ранени при израелски удар по ливанския град Тир

П ри израелски удар по ливанския град Тир тази вечер е загинал един човек, а седем са ранени, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, предаде ливанската агенция ННА.

Според „нови данни при удара на израелския враг по град Тир е загинал един човек, а седем са ранени“, съобщи министерството.

При днешните израелски удари в Ливан са загинали общо трима души според ливанските власти. Те бяха нанесени в отговор на обстрел от територията на Ливан срещу Израел, отбеляза АФП.

⚠️ #Israel struck the city of #Tyre tonight, targeting an apartment in a residential building. One person was killed & at least ten others were wounded, according to the initial toll. This is yet another escalation in southern #Lebanon. pic.twitter.com/Wpyf3I8ToC