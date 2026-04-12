Израел обяви повишена бойна готовност

К омандващият въоръжените сили на Израел нареди повишена бойна готовност след провала на преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, съобщи "Йедиот Ахронот", цитиран от ДПА.

Генерал Еял Замир нареди на въоръжените сили да се приведат в повишена бойна готовност и да се подготвят за възможността за подновяване на военната конфронтация с Иран в близко бъдеще.

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Същевременно говорител на израелската армия каза, че за момента все още не е взето решение за военни действия.

Позовавайки се на висши израелски правителствен служител, обществената телевизия "Кан" съобщи, че Израел е готов заедно със САЩ за възобновяване на бойните действия срещу Иран.

Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни президенти на САЩ?

Снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран не е приключила.