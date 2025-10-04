Свят

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки, твърди Махмуд Басал

4 октомври 2025, 16:17
С лужбата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи днес за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на Доналд Тръмп към Израел да прекрати „незабавно“ бомбардировките в палестинската територия, предаде АФП.

(Във видеото: Николай Младенов пред CNN : Планът на Тръмп е шанс за Газа и за възобновяване на политическия процес)

Израел нанася нови удари срещу Газа

„Нощта беше много бурна. Израелската армия нанесе десетки удари и артилерийски обстрел срещу град Газа и други райони на ивицата Газа въпреки призива на президента Тръмп да се прекратят бомбардировките“, заяви пред агенцията говорителят на службата Махмуд Басал. 

Стотици жертви в "най-смъртоносния бараж" на израелските сили

Басал, чиято агенция действа под ръководството на ислямисткото движение „Хамас“, добави, че 20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
