Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

С лужбата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи днес за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на Доналд Тръмп към Израел да прекрати „незабавно“ бомбардировките в палестинската територия, предаде АФП.
(Във видеото: Николай Младенов пред CNN : Планът на Тръмп е шанс за Газа и за възобновяване на политическия процес)
Израел нанася нови удари срещу Газа
„Нощта беше много бурна. Израелската армия нанесе десетки удари и артилерийски обстрел срещу град Газа и други райони на ивицата Газа въпреки призива на президента Тръмп да се прекратят бомбардировките“, заяви пред агенцията говорителят на службата Махмуд Басал.
Стотици жертви в "най-смъртоносния бараж" на израелските сили
Басал, чиято агенция действа под ръководството на ислямисткото движение „Хамас“, добави, че 20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки.
It's been about 16 hours since Trump's initial statement, but israeli raids on Gaza continue. There are already 29 martyrs today as a result of airstrikes, attack drones, helicopter fire and remote controlled vehicle detonations. From al-Nasr Street earlier today: pic.twitter.com/McdwJKz2u2— barry with the NED (@bonzerbarry) October 4, 2025