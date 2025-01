За неплатени данъци: Роман Абрамович дължи £1 млрд на британските данъчни власти?

Р оман Абрамович, милиардерът руски олигарх, може да дължи на британските данъчни власти до £1 милиард, според анализ на документи, който предполага, че неговите компании не са платили данък върху печалбите, направени чрез сложна офшорна инвестиционна схема, пише The Guardian.

Абрамович избегнал данъци за милиони със схема за наемане на суперяхти

Изтекли съдебни документи хвърлят нова светлина върху това как са управлявани приходите от купчина пари в размер на 6 милиарда долара (4,8 милиарда паунда), натрупани от един от най-богатите хора в света.

