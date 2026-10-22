България

Общественият съвет към ЦИК поиска да отпадне печатът върху машинните разписки

Според съвета изискването не повишава сигурността на вота, но може да забави гласуването и да създаде риск за тайната на вота

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 12:41
Общественият съвет към ЦИК поиска да отпадне печатът върху машинните разписки
Източник: БТА

Н астояваме Централната избирателна комисия (ЦИК) да преразгледа необходимостта от поставяне на печат върху контролните разписки от машинното гласуване и да предприеме действия за отпадане на това изискване, съобщиха от Обществения съвет към ЦИК.

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"Смятаме, че тази допълнителна процедура не допринася за сигурността на вота, но създава предпоставки за забавяне на гласуването, затруднения в работата на секционните избирателни комисии и ненужно усложняване на изборния процес", допълниха от Обществения съвет към ЦИК.

От Съвета отчитат, че контролната разписка от машинното гласуване не е идентична с хартиената бюлетина. Тя се генерира и отпечатва от техническото устройство, като машинното гласуване включва и други механизми за контрол и защита (като специализирана хартия с допълнителни защити, доставена от печатницата на БНБ, QR код, хешкод, номер на машинното устройство и пр.), предназначени да гарантират достоверността и отчетността на подадения вот. В този смисъл механичното пренасяне на изискването за поставяне на печат от хартиеното към машинното гласуване не представлява допълнителна гаранция за сигурност. 

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Докато конкретната полза от поставянето на печат остава съмнителна, то със сигурност се създава не просто риск, а реална възможност за разкриване на тайната на вота. На предишни избори стана ясно, че поради спецификите на хартията и големината на шрифта, при поставянето на печат се създава предпоставка отбелязаният вот да стане видим за членовете на СИК, посочиха от Обществения съвет към ЦИК.

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Оттам допълниха, че тази допълнителна процедура може да доведе и до евентуално разгъване на разписката и добавеното в последния момент действие с разписката създава ненужна предпоставка за нарушаване на тайната на гласуването.

На заседание на 20 октомври ЦИК прие изменение в методическите указания за работата на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за президент и вицепрезидент. Според приетите промени СИК ще бъдат задължени да поставят печати върху разписките от машинното гласуване.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
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