Резултатите са бунт срещу статуквото: Найджъл Фараж стана депутат от осмия път

Л идерът на британската антиимигрантска партия „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж каза, че представянето на формацията му в изборите е „наистина изключително“, след като спечели депутатско място в парламента при осмия си опит, предаде Пи Ей Мидия.

Фараж посочи, че „Реформирай Обединеното кралство“ ще бъде „нерасисткa, несектантскa” партия, а тези избори са „началото на края“ на консерваторите.

„Това е само първата стъпка, поставих си цел да спечеля милиони гласове, да заема добра позиция в парламента и точно това направихме, така че съм много доволен“, каза той пред репортери.

Силно нарасналият брой гласове за „Реформирай Обединеното кралство“ не е „протестен вот“, посочи още Фараж. „Те показват, че има известна степен на разочарование от политиката. Мисля, че хората искат нещо различно“, добави той в спортния център „Клактън“.

The revolt against the establishment is underway. pic.twitter.com/xB7DQuvXWT

"Бунтът срещу истаблишмънта е в ход", написа Фараж в социалната мрежа X.

Thank you, Clacton. This is just the beginning.