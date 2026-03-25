Свят

Исторически пробив: Непал ще има първа трансджендър жена депутат

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание

25 март 2026, 11:19
Бхумика Шреста (вдясно) е първата трансджендър жена, която влиза в парламента на Непал   
Източник: БТА/AP

Б хумика Шреста, 37-годишна активистка, наскоро стана първата трансджендър жена депутат в Непал. С гирлянди около нея, усмихната и приветствана от ликуваща тълпа, тя влезе в роля, която малцина от нейната общност някога са си представяли.

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание. След като антикорупционни протести разтърсиха стария политически елит миналата година, нови избори доведоха до власт динамична нова партия, водена от рапър, превърнал се в политически лидер.

Коя е Бхумика Шреста?

Бхумика Шреста влезе в историята на 16 март 2026 г. като първата трансджендър жена депутат в Непал, потвърдена от Избирателната комисия като народен представител по пропорционалната система от партията „Растрия Сватантра“ (RSP), според съобщение на АФП.

37-годишната защитничка на правата на ЛГБТК сподели смесените си емоции пред АФП: „Много съм развълнувана, но също така усещам отговорността на раменете си“. Тя добави: „В нашата конституция има разпоредби за нашата общност, но те не са превърнати в закони и политики. Нашата общност очаква от мен да поставям нашите въпроси (в парламента)“.

Контекст на изборите и победата на партията

Шреста влезе в парламента след изборите на 5 март 2026 г. — първите, проведени след като смъртоносни протести свалиха предишното правителство през септември 2025 г.

Партията RSP, водена от рапъра, превърнал се в политик Балендра Шах, спечели 125 от 165-те директни мандата и още 57 по пропорционалната система, осигурявайки си общо 182 места, но без да достигне мнозинство от две трети с малка разлика.

Победата на тази центристка партия отвори врати за слабо представени групи, като тази на Шреста.

Напредък в правата на ЛГБТК в Непал

Умиша Пандей, председател на организацията „Blue Diamond Society“, определи момента като „исторически“, като обясни пред АФП: „Нашата болка, нашите страдания, нашите чувства, нашите истории и всеки наш проблем могат да бъдат разбрани само от нас, не и от другите“.

Непал се откроява в Южна Азия със значителни постижения, като забрана на дискриминацията въз основа на пол или сексуална ориентация още през 2007 г., въвеждане на опция за трети пол в документите за гражданство през 2013 г., възможност за категория „други“ в паспортите от 2015 г., както и решение на Върховния съд от 2023 г., позволяващо регистрацията на еднополови и трансджендър бракове.

Въпреки това, никой от тази общност не е заемал публична длъжност от 2008 г., когато открито гей депутат беше избран чрез пропорционалната система. „Blue Diamond Society“ оценява, че в Непал има над 900 000 сексуални малцинства.

Привърженици и поддръжници се събраха в офиса на организацията в Катманду, обсипвайки Шреста с шалове, цветя и специална химикалка като символ на новата ѝ роля в създаването на закони.

Обрат при вота зад граница: Рекорден скок на заявленията в Лондон, спад в Турция

Обрат при вота зад граница: Рекорден скок на заявленията в Лондон, спад в Турция

Парламентарни избори Преди 16 минути

Според справка на ЦИК към 25 март 2026 г., общо 60 897 потвърдени заявления за гласуване извън България са били подадени от български граждани на места в 61 държави

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 18 минути

Епицентърът му е бил на 11,5 километра север-североизток от град Янина

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

България Преди 53 минути

"Това не е кражба на пари, а на човешки животи", заяви премиерът

Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

България Преди 58 минути

В община Бяла Слатина са регистрирани 17 случая, повечето от които са неваксинирани деца

Скривалища за оръжие в България и мишени в Европа: Произнасят присъди по дело срещу „Хамас"

България Преди 1 час

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

България Преди 1 час

Това заяви президентът в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

България Преди 1 час

Руски дрон удари електроцентралата "Аувере" в Естония

Свят Преди 1 час

При инцидента няма пострадали

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Според него тълкуването на прокурорската колегия на практика създава възможност Борислав Сарафов да остане безсрочно на поста

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Свят Преди 1 час

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната

Спряха за 2 години правата на играча, ритнал в главата вратар на мач в Пловдив

България Преди 1 час

Ръководството на отбора също освободи футболиста и изказа извинения към пострадалото момче

Нямам съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Далеч не съм карал всички EV-та на планетата, но знам, че този лекува болестта, от която страдат всички останали електромобили, които съм тествал – скуката. А този дори спокойно застава срещу BMW M3

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Свят Преди 1 час

Той е част от инициативата „Конвой Нашата Америка“

Тежка катастрофа край Садово, загина 21-годишен мъж

България Преди 1 час

Ударили са се тир и лек автомобил

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Свят Преди 1 час

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Парламентарни избори Преди 2 часа

Съгласно Изборния кодекс ЦИК определя сумите по собствена методика

