Исторически пробив: Непал ще има първа трансджендър жена депутат

Бхумика Шреста (вдясно) е първата трансджендър жена, която влиза в парламента на Непал

Б хумика Шреста, 37-годишна активистка, наскоро стана първата трансджендър жена депутат в Непал. С гирлянди около нея, усмихната и приветствана от ликуваща тълпа, тя влезе в роля, която малцина от нейната общност някога са си представяли.

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание. След като антикорупционни протести разтърсиха стария политически елит миналата година, нови избори доведоха до власт динамична нова партия, водена от рапър, превърнал се в политически лидер.

Коя е Бхумика Шреста?

Бхумика Шреста влезе в историята на 16 март 2026 г. като първата трансджендър жена депутат в Непал, потвърдена от Избирателната комисия като народен представител по пропорционалната система от партията „Растрия Сватантра“ (RSP), според съобщение на АФП.

37-годишната защитничка на правата на ЛГБТК сподели смесените си емоции пред АФП: „Много съм развълнувана, но също така усещам отговорността на раменете си“. Тя добави: „В нашата конституция има разпоредби за нашата общност, но те не са превърнати в закони и политики. Нашата общност очаква от мен да поставям нашите въпроси (в парламента)“.

Контекст на изборите и победата на партията

Шреста влезе в парламента след изборите на 5 март 2026 г. — първите, проведени след като смъртоносни протести свалиха предишното правителство през септември 2025 г.

Партията RSP, водена от рапъра, превърнал се в политик Балендра Шах, спечели 125 от 165-те директни мандата и още 57 по пропорционалната система, осигурявайки си общо 182 места, но без да достигне мнозинство от две трети с малка разлика.

Победата на тази центристка партия отвори врати за слабо представени групи, като тази на Шреста.

Напредък в правата на ЛГБТК в Непал

Умиша Пандей, председател на организацията „Blue Diamond Society“, определи момента като „исторически“, като обясни пред АФП: „Нашата болка, нашите страдания, нашите чувства, нашите истории и всеки наш проблем могат да бъдат разбрани само от нас, не и от другите“.

Непал се откроява в Южна Азия със значителни постижения, като забрана на дискриминацията въз основа на пол или сексуална ориентация още през 2007 г., въвеждане на опция за трети пол в документите за гражданство през 2013 г., възможност за категория „други“ в паспортите от 2015 г., както и решение на Върховния съд от 2023 г., позволяващо регистрацията на еднополови и трансджендър бракове.

Въпреки това, никой от тази общност не е заемал публична длъжност от 2008 г., когато открито гей депутат беше избран чрез пропорционалната система. „Blue Diamond Society“ оценява, че в Непал има над 900 000 сексуални малцинства.

Привърженици и поддръжници се събраха в офиса на организацията в Катманду, обсипвайки Шреста с шалове, цветя и специална химикалка като символ на новата ѝ роля в създаването на закони.