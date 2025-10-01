Свят

Двегодишно момиче избрано за жива богиня в Непал

„Вчера тя беше просто моята дъщеря, но днес е богиня“

1 октомври 2025, 10:13
Двегодишно момиче избрано за жива богиня в Непал
Д вегодишно момиче беше избрано за новата жива богиня на Непал и беше пренесено от семейството си от дома им в една от уличките на Катманду до храмов дворец във вторник, 30 септември, по време на най-дългия и значим хиндуистки фестивал в страната, предаде CNN

Арятара Шакя, на 2 години и 8 месеца, беше избрана за новата Кумари или „девствена богиня“, заменяйки досегашната носителка на титлата, която според традицията се счита за смъртна след достигане на пубертета.

Кумари се избират измежду клановете Шакя от общността Невар, коренно население на долината Катманду, и са почитани както от хиндуистите, така и от будистите в тази предимно хиндуистка нация. Момичетата се избират на възраст между 2 и 4 години и трябва да имат безупречна кожа, коса, очи и зъби. Те не бива да се страхуват от тъмното.

По време на фестивала Индра Джатра по-рано този месец предишната Кумари беше возена в колесница, теглена от поклонници. Кумари винаги носи червени дрехи, косата й е вдигната на кокчета, а на челото й е нарисувано „трето око“.

Седмичният фестивал Индра Джатра беше първият от поредица празненства, включително Дашаин, основният фестивал, и Тихар или Дивали, фестивалът на светлините, през октомври. Вторник отбеляза осмия ден от Дашаин, 15-дневно празненство на победата на доброто над злото. Офисите и училищата бяха затворени, докато хората празнуваха със семействата си.

Семейство, приятели и поклонници придружаваха новата Кумари през улиците на Катманду, преди тя да влезе в храмовия дворец, който ще бъде неин дом през следващите няколко години. Поклонниците се наредиха, за да докоснат краката на момичето с челата си – най-високият знак на уважение сред хиндуистите в хималайската страна – и й поднасяха цветя и пари. Новата Кумари ще благослови поклонниците, включително президента, в четвъртък, 2 октомври.

„Вчера тя беше просто моята дъщеря, но днес е богиня“, каза баща й Ананта Шакя. Той сподели, че е имало знаци, че тя ще стане богиня още преди раждането й. „Жена ми по време на бременността сънуваше, че е богиня, и знаехме, че ще бъде някой много специален“, каза той.

Предишната Кумари, Трисна Шакя, сега на 11 години, напусна двореца през задния вход в носилка, носена от семейството и поддръжниците й. Тя стана жива богиня през 2017 година.

Семействата от клана Шакя, които отговарят на условията за това престижно място, се състезават дъщерите им да бъдат избрани. Семейството на Кумари получава издигнат статут в обществото и в рамките на собствения си клан.

Но Кумари водят уединен живот. Те имат малко избрани приятели за игра и им е позволено да излизат навън само няколко пъти годишно за фестивали. Бившите Кумари изпитват трудности да се приспособят към нормалния живот, да се научат да вършат домакински задължения и да посещават обикновени училища. Според непалския фолклор мъжете, които се оженят за бивша Кумари, умират млади, поради което много момичета остават неомъжени.

През последните няколко години има много промени в традицията и сега на Кумари е позволено да получава образование от частни учители в храмовия дворец и дори да има телевизор. Правителството също вече предлага на пенсионираните Кумари малка месечна пенсия от около 110 долара, което е малко над минималната заплата, определена от държавата.

Източник: CNN    
