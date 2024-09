Коронясаха нова кралица на Маорите в Нова Зеландия (СНИМКИ)

В Нова Зеландия коронясаха нова кралица като осмия маорски монарх на Нова Зеландия, веднага след като погребаха баща й, Киинги Тухейтия Потатау Те Вероухеро VII.

Двадесет и седем годишната Нга Уай хоно и те по е избран за куини - маорската дума за кралица - от съвет на местните маорски вождове на Нова Зеландия по време на сложна церемония на Северния остров на страната.

Тя е едва втората маорска кралица, като първата е нейната баба, Те Арикинуи Даме Те Атаирангикааху.

Queen Ngā Wai is a 27 year old Māori woman and the youngest child of her late father, King Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII.



