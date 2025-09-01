Свят

"Истински апокалипсис": Разказ за бурята, връхлетяла Кюстендилско

Кадри са заснели как мощната буря помита шатри, маси и хора

1 септември 2025, 08:12
Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

"Ще се справим с това": Как фразата на Ангела Меркел промени Германия
Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го
Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент
Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност
Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света
Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа
След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

К метът на село Копиловци с разказ за невижданата буря, която връхлетя Кюстендилско в неделя. По думите ѝ местните описват видяното като истински апокалипсис. Вятърът е съборил многогодишни дървета върху къщи и автомобили, като по чудо няма сериозно пострадали хора. В село Копиловци е имало събор в момента, когато стихията е връхлетяла. Кадри са заснели как мощната буря помита шатри, маси и хора.

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Какво са преживели местните, за които празник с веселие и хоро за секунди се е превърнал в апокалиптична сцена?

„Беше доста страшно. Никой не очакваше, че може да се случи такова нещо. Към 18.30 ч. започна да духа бурен вятър. Имаше облак, планината беше скрита от него. Не си спомням да съм виждала подобно нещо. Хората се уплашиха, започнаха да бягат. Бурята продължи около 10 минути. Една жена беше блъсната от чадър. Тя е от съседното село. За щастие, не е пострадала сериозно. Токът спря. Тази сутрин вече всичко е нормално и сме разчистили щетите”, разказа в ефира на NOVA кметът на селото Мирослава Костадинова.

