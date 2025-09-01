"Истински апокалипсис": Разказ за бурята, връхлетяла Кюстендилско

Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

К метът на село Копиловци с разказ за невижданата буря, която връхлетя Кюстендилско в неделя. По думите ѝ местните описват видяното като истински апокалипсис. Вятърът е съборил многогодишни дървета върху къщи и автомобили, като по чудо няма сериозно пострадали хора. В село Копиловци е имало събор в момента, когато стихията е връхлетяла. Кадри са заснели как мощната буря помита шатри, маси и хора.

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Какво са преживели местните, за които празник с веселие и хоро за секунди се е превърнал в апокалиптична сцена?