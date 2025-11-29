Свят

Испания регистрира африканска чума за пръв път от 1994 г.

Вирусът, който е безвреден за хората, но смъртоносен за свинете, се разпространява на запад в Европа през последните години

29 ноември 2025, 07:45
Източник: БТА

И спания регистрира първите си случаи на африканска чума по свинете от 1994 г., след като две диви свине, намерени мъртви близо до Барселона, дадоха положителни проби за вируса, съобщи днес испанското Министерство на земеделието, цитирано от Ройтерс.

Избухването на епидемия може да застраши износа за Китай, който нарасна благодарение на усилията на Мадрид да спечели благоразположението на Пекин и да увеличи пазарния си дял в азиатската страна.

Забраната обаче може да бъде с ограничен характер, след като Китай и Испания сключиха споразумение този месец, което означава, че Пекин ще ограничи вноса от засегнатата област, а не от цяла Испания.

Испания е водещ производител на свинско месо в Европейския съюз с дял около една четвърт от производството на блока, изпреварвайки Германия, сочат данни на испанското Министерство на земеделието.

Швейцария забрани свинското от България и Румъния

Министерството заяви, че е уведомило ЕС и е активирало спешни мерки в засегнатата област, призовавайки свиневъдните ферми да засилят мерките за сигурност, докато разследващите проучват източника на инфекцията.

Разпространението на болестта в Германия нанесе удар по голямата свиневъдна индустрия на страната, като много държави наложиха забрани за внос на свинско месо оттам.

През последните месеци Хърватия се опитва да овладее избухването на болестта в свиневъдните ферми.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
