Африканска чума до Русе: Засечено е огнище в румънския Гюргево

1 ноември 2025, 12:26
С лучай на африканска чума по свинете е засечен в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той обясни, че става дума за заразено домашно прасе.

По информация от румънските му колеги и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева са

предприети всички мерки за недопускане разпространението на заразата.

Огнището се намира на около 70 км от Русе в гр. Бутуругени. Областният управител е в постоянен контакт с институциите от страната и северната ни съседка.

Според специалистите на този етап няма опасност от навлизане и разпространение на заразата на територията на страната. На граничния пункт между двете държави „Дунав мост“ при Русе – Гюргево постоянно се извършва дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили.

На този етап няма нужда от свикване на епизоотична комисия

и предприемане на допълнителни превантивни мерки, защото няма риск, подчерта областният управител.

