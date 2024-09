Френски депутати искат импийчмънт на Еманюел Макрон

Д епутатите от “Непреклонна Франция“ (НФ) поискаха импийчмънт на президента Еманюел Макрон, като го обвиниха в „сериозно нарушение на задълженията“ му, отказвайки да удовлетворят искането на “Нов народен фронт“ да назначи Луси Кастес за премиер.

Процедурата за импийчмънт на държавния глава, уредена в член 68 от Конституцията, е дълга и трудна за успешно приключване. В крайна сметка процедурата ще изисква одобрението на две трети от членовете на парламента, заседаващи във Върховния съд. Това е трудна задача, като се има предвид, че голяма част от левицата показа нежелание да я подкрепи.

