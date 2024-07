Кой е Масуд Пезешкиан, новоизбраният президент на Иран?

Н овоизбраният президент на Иран, умереният Масуд Пезешкиан с нисък авторитет, носи надеждите на милиони иранци, търсещи по-малко ограничения на социалните свободи и по-прагматична външна политика, пише "Ройтерс".

Пезешкиан, който победи твърдолинейния Саид Джалили на втория тур на президентските избори в петък, е човек, който световните сили вероятно ще приветстват, надявайки се, че той може да търси мирни начини за излизане от напрегнатото противопоставяне с Иран по отношение на неговата бързо напредваща ядрена програма, казаха анализатори.

Masoud Pezeshkian, an Iranian reformist politician who once served as health minister, leads in the Islamic Republic’s presidential run-off, an Iranian official told Reuters:https://t.co/5zE4H5kjUJ pic.twitter.com/xjam4aoQUY — TASS (@tassagency_en) July 6, 2024

Пезешкиан успя да спечели с избиратели - чието ядро ​​се смяташе за градската средна класа и младите - които бяха силно разочаровани от годините на репресии по сигурността, които задушаваха всяко обществено несъгласие с ислямистката ортодоксия.

69-годишният кардиохирург обеща да насърчи прагматична външна политика, да намали напрежението около вече закъсалите преговори с големите сили за съживяване на ядрения пакт от 2015 г. и да подобри перспективите за социална либерализация и политически плурализъм.

Съгласно двойната система на иранско духовенство и републиканско управление, президентът не може да въведе никаква голяма промяна в политиката по отношение на ядрената програма на Иран или подкрепа за милиционерски групи в Близкия изток, тъй като върховният лидер Али Хаменей решава всички въпроси по висши държавни въпроси.

Въпреки това, президентът може да повлияе на тона на политиката на Иран и той ще участва тясно в избора на наследник на Хаменей , който сега е на 85 години.

Who is Masoud Pezeshkian, the new president of Iran?



Pezeshkian, born in Habad (1954), a cardiologist, son of a father of Azeri origin and a mother of Kurdish origin.

Pazeshkian belongs to the reformist movement in Iran.

He served in medical positions in the Iranian army during… pic.twitter.com/m03ib5RLQ2 — N B (@lovelynancie) July 6, 2024

Пезешкиан е верен на теократичното управление на Иран без намерение да се конфронтира с мощните ястреби в областта на сигурността и клерикалните управници. В телевизионни дебати и интервюта той обеща да не оспорва политиката на Хаменей.

„Ако се опитам, но не успея да изпълня предизборните си обещания, бих казал сбогом на политическата работа и няма да продължа. Няма смисъл да пропиляваме живота си и да не можем да служим на нашите скъпи хора“, каза Пезешкиян във видеообръщение към избирателите.

Възвърнал се от пасивност след години на политическа изолация, лагерът на реформаторите, воден от бившия президент Мохамад Хатами, подкрепи Пезешкиан на изборите след смъртта на твърдолинейния президент Ебрахим Раиси при катастрофа с хеликоптер през май.

Възгледите на Пезешкиан контрастират с тези на Раиси, протеже на Хаменей, който затегна прилагането на закон, ограничаващ женското облекло, и зае твърда позиция в замиращите вече преговори с големите сили за съживяване на ядрената сделка.

През 2018 г. тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп се отказа от пакта и отново наложи санкции на Иран. Неговият ход накара Техеран постепенно да нарушава ядрените ограничения на споразумението.

Iran’s president-elect Masoud Pezeshkian has promised to serve all Iranians in his first remarks after being declared the winner of an election run-off against hardline rival Saeed Jalili https://t.co/34ctBJKkj1 pic.twitter.com/oBHhzPnQcq — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2024

Ограничена мощност

Пезешкиан се зарече да съживи закъсалата икономика, засегната от лошо управление, държавна корупция и санкции на САЩ.

Тъй като правомощията на избрания президент са ограничени от тези на Хаменей, много иранци, които искат политически плурализъм у дома и край на изолацията на Иран в чужбина, се съмняват, че управляващата теокрация в страната би позволила на Пезешкиан да направи големи промени, дори и да се опита.

През 2022 г. Пезешкиан поиска разяснение от властите относно смъртта на Махса Амини, жена, която почина в ареста, след като беше арестувана за предполагаемо нарушаване на закон, ограничаващ женското облекло. Смъртта ѝ предизвика месеци на вълнения в цялата страна.

„Ние ще спазваме закона за носенето на хиджаб, но никога не трябва да има натрапчиво или нехуманно поведение спрямо жените“, каза Пезешкиан, след като гласува на първия тур.

На среща на университета в Техеран миналия месец, в отговор на въпрос за студенти, задържани по обвинения, свързани с вълненията от 2022-23 г., Пезешкиан каза, че „политическите затворници не са в моя обхват и ако искам да направя нещо, нямам правомощия“.

BREAKING : Pro India 🇮🇳 Anti Pakistan 🇵🇰 Reformist candidate, Masoud Pezeshkian, has been elected as Iran's 🇮🇷 new president. pic.twitter.com/0fcqiWiSY7 — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) July 6, 2024

По време на войната между Иран и Ирак през 80-те години на миналия век Пезешкиан, боец ​​и лекар, е натоварен с разгръщането на медицински екипи на фронтовата линия.

Той беше здравен министър от 2001-2005 г. по време на втория мандат на Хатами.

Пезешкиан загуби съпругата си и едно от децата си в автомобилна катастрофа през 1994 г. Той отгледа сам оцелелите си двама сина и дъщеря, като реши никога да не се ожени повторно.

