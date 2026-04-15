Свят

САЩ няма да подновят облекчаването на санкциите върху иранския петрол

Първоначалното разрешение покриваше доставката и продажбата на ирански петрол и нефтени продукти, натоварени на кораби преди 20 март, и беше в сила до 19 април

15 април 2026, 07:51
САЩ няма да подновят облекчаването на санкциите върху иранския петрол
М инистерството на финансите на САЩ обяви, че не планира да поднови временното облекчаване на санкциите върху иранския петрол, въведено за смекчаване на енергийните последици от войната, съобщи ведомството във вторник.

„Краткосрочното разрешение, позволяващо продажбата на иранския петрол, вече задържан в морето, ще изтече след няколко дни и няма да бъде подновено”, се казва в изявлението, в което министерството посочва, че поддържа „максимален натиск” върху Техеран.

Първоначалното разрешение покриваше доставката и продажбата на ирански петрол и нефтени продукти, натоварени на кораби преди 20 март, и беше в сила до 19 април. То бе въведено от администрацията на Тръмп като част от мерки за овладяване на рязко поскъпналите енергийни цени след началото на войната на 28 февруари, наред с подобно облекчаване на санкциите върху руския петрол в морето.

Напрежението около енергийните доставки се изостри, след като Иран на практика блокира Ормузкия проток в отговор на американско-израелските удари - през него преминава около една пета от световните доставки на петрол и газ.

Въпреки постигнатото двуседмично примирие между САЩ и Иран, преговорите в Пакистан не донесоха пробив, а президентът Доналд Тръмп впоследствие нареди блокада на иранските пристанища.

Източник: БГНЕС    
Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед

Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед

Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска

Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска "грандиозна сделка"

Стачката на Lufthansa отменя 12 полета от и до летище „Васил Левски“ – София

Стачката на Lufthansa отменя 12 полета от и до летище „Васил Левски“ – София

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети

Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети

Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи

САЩ нанесе удар в Тихия океан, убити са четирима души.

Светла сряда е, какво повелява традицията

Денят е наситен със символика и обреди, свързани с надеждата за плодородие, здраве и закрила на хората

Нова автобусна линия в София тръгва от днес

Тя ще свързва метростанция „Красно село“ с района на Боянската църква

Холивудската звезда Катрин Зита-Джоунс разкри пълното си дневно меню. От овесена каша през зимата до филе миньон и английска закуска с Майкъл Дъглас – вижте балансираната диета, която поддържа 56-годишната актриса в невероятна форма

Нова клауза в германското законодателство, засягаща военната политика, предизвика вълна от коментари и дебати в Европа. Страната предприема решителни стъпки за радикално увеличаване на своята армия и резерв, подготвяйки се за променената среда на сигурност на континента

Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Израел и Ливан се договориха да започнат преки преговори

Зеленски: САЩ нямат време за Украйна заради Иран

Стив Уитков и Джаред Къшнър са заети с преговорите с Иран

Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания

55-годишната Гомес е обвинена в използване на влиянието си като съпруга на социалистическия премиер

Русия ще брани руските граждани в чужбина с армия

Целта е противодействието на кампанията на безразсъдна русофобия

Четири автомобила изгоряха пред блок в Русе

Подозират умишлен палеж

Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача

Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство

Те бяха временно разделени и настанени в различни приемни семейства

Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

Конфликтът може да причини глобална „енергийна криза в безпрецедентен мащаб“

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Зеленски: Ще бъде ремонтиран до края на април - не напълно, но достатъчно

