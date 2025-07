Иран тества ракета, способна да извежда сателити, в суборбитален изпитателен полет

И ран тества днес една от ракетите си за извеждане на сателити със суборбитален полет, съобщават държавните медии, цитирани от Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това е първото подобно изпитание, откакто бе постигнато примирие след 12-дневната война, водена от Израел срещу Иран през юни, в която САЩ нанесоха удари и по ядрени съоръжения в Ислямската република.

* Видеото е архивно!

Изпитанието беше последното от програма, която според Запада подобрява балистичните ракети на Техеран.

В съобщение на официалната телеграфна агенция ИРНА се казва, че изпитанието на ракетата "Гасед" е имало за цел "да се оценят някои нови технологии, които се появяват в космическата индустрия на страната". Агенцията допълва, че резултатите от изпитанието ще помогнат за подобряване на функциите на иранските сателити и космически системи.

Today, we successfully conducted a suborbital test using the Qased satellite launch vehicle, aimed at evaluating a range of new technologies currently under development. pic.twitter.com/AF2fuxI4nB