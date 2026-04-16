Свят

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството

16 април 2026, 14:02
Източник: iStock

И ран преустанови износа на всички нефтохимически продукти с цел да осигури вътрешното снабдяване и да предотврати недостиг на суровини заради нарушено производство, съобщи днес икономическото издание „Доня-е ектесад“, цитирано от Ройтерс.

Решението е взето на 13 април от високопоставен представител на Националната нефтохимическа компания (NPC), който е разпоредил на предприятията да прекратят износа до второ нареждане. Мярката е насочена към стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството, причинени от израелски удари по ключови обекти.

Според информацията цените на нефтохимическите продукти на вътрешния пазар остават на нивата си преди началото на военни конфликт въпреки ръста на международните котировки, като властите се опитват да подкрепят местната индустрия и потребление.

През последните седмици са били засегнати важни производствени центрове в градовете Асалуйе и Махшахр, където са били поразени съоръжения, снабдяващи нефтохимическите предприятия със суровини, което е довело до нарушения в производството.

Междувременно САЩ предприе ограничаване на корабоплаването към и от иранските пристанища с цел да намалят приходите от износ и да окажат допълнителен натиск върху Техеран на фона на дипломатически усилия за нов кръг мирни преговори.

По данни на иранската информационна агенция Фарс страната изнася около 29 милиона тона нефтохимически продукти годишно на стойност около 13 млрд. долара.

