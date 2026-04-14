AP: Нови преки разговори между САЩ и Иран в четвъртък

С АЩ и Иран обсъждат възможността за нови преки разговори в опит да постигнат споразумение за прекратяване на шестседмичния конфликт, преди изтичането на примирието следващата седмица. Това съобщават двама американски представители пред Associated Press.

По думите им разговорите за нова среща продължават, а дипломат от една от посредническите държави твърди, че Вашингтон и Техеран вече са постигнали принципно съгласие за провеждането ѝ.

И четиримата източници са говорили при условие на анонимност заради чувствителния характер на преговорите. Все още не е ясно дали в новия кръг ще участват делегации на същото ниво, както при предишните разговори.

Като възможни места за срещата отново се обсъжда пакистанската столица Исламабад, както и Женева. Според източниците разговорите може да се проведат още в четвъртък, въпреки че точната дата и локация все още не са окончателно уточнени.

Белият дом засега не е коментирал информацията.

По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че „другата страна се е свързала със САЩ“ и е изразила готовност за постигане на споразумение.

Междувременно няколко държави също се включват в дипломатическите усилия. Китай, Египет, Саудитска Арабия и Турция са в контакт както с Техеран, така и с Вашингтон, след като са предложили нов кръг от преговори в Исламабад още тази седмица, съобщават дипломати.

Според източниците Китай, който е считан за близък партньор на Иран, е насърчил Техеран да се съгласи на продължаване на диалога.