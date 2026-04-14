САЩ настояват ядрената програма на Иран да бъде замразена за 20 години

14 април 2026, 10:26
С ъединените щати са поискали Иран да прекрати обогатяването на уран за срок от 20 години като част от възможно споразумение за прекратяване на конфликта, съобщава Агенция "Франс прес" (АФП). До договореност обаче засега не се е стигнало, след като преговорите между Вашингтон и Техеран в Исламабад приключиха без резултат.

Тръмп: Няма да позволим това

Военните действия между двете страни започнаха на 28 февруари по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, който обоснова действията с твърдения, че Иран разработва ядрено оръжие. Техеран категорично отрича това. От своя страна Тръмп заяви, че САЩ няма да допуснат Ислямската република да се сдобие с ядрено оръжие.

Ядрените преговори между Иран и САЩ "няма да доведат до никъде"

Преговорите, проведени в пакистанската столица Исламабад (10 - 12 април), приключиха без конкретен напредък. Американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, не успя да постигне пробив по ключови теми, включително ядрената програма на Иран и сигурността на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток.

Тръмп: Няма да позволим никакво обогатяване на уран от Иран

Според източници на The Wall Street Journal САЩ са предложили 20-годишно замразяване на обогатяването на уран, съпроводено с постепенно облекчаване на санкциите. В отговор Иран е предложил значително по-кратък срок – около пет години, съобщава The New York Times.

Тези предложения се разглеждат като опит за компромис спрямо първоначалната позиция на Вашингтон, която предвиждаше пълно и трайно прекратяване на иранската ядрена програма за обогатяване на уран.

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Още през 2018 г. администрацията на Тръмп изтегли САЩ от международното ядрено споразумение с Иран, като го определи като „едностранно“. Споразумението предвиждаше ограничения върху ядрената дейност на Техеран в замяна на облекчаване на санкциите.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс подчерта, че САЩ са очертали ясно своите „червени линии“ и очакват официален отговор от Техеран.

„Едно е Иран да твърди, че няма да разработва ядрено оръжие, съвсем друго е да има механизми, които реално гарантират това“, заяви той.

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Междувременно Израел определя иранската ядрена програма като ключова заплаха. По думите на премиера Бенямин Нетаняху, Вашингтон настоява за извеждане на обогатения уран извън страната и дългосрочно прекратяване на всички дейности по обогатяване.

Русия от своя страна е предложила да съхранява иранския обогатен уран като част от евентуално споразумение, но засега няма официално развитие по тази инициатива.

Източник: AFP, The Wall Street Journal, NYT    
Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Стотици отменени полети в Германия

Стотици отменени полети в Германия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Това е Nissan Juke на ток, това е серийният му дизайн

Това е Nissan Juke на ток, това е серийният му дизайн

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

Любопитно Преди 11 минути

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

България Преди 13 минути

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

Свят Преди 1 час

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

България Преди 1 час

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Свят Преди 1 час

Поп иконата Бритни Спиърс доброволно постъпи в рехабилитационен център след арест за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Свят Преди 1 час

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

Доналд Тръмп

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Свят Преди 1 час

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

България Преди 1 час

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Свят Преди 1 час

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

<p>14-годишно момче е в кома след катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос</p>

Тежка катастрофа в Бургаско: Четирима пострадаха, а дете е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на пътя между Карнобат и Айтос

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

България Преди 2 часа

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

<p>Тръмп заплаши: След Иран може &quot;да се отбием&quot; в Куба</p>

Тръмп заплаши: След като "приключим с Иран" може "да се отбием" в Куба

Свят Преди 3 часа

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле"

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Любопитно Преди 3 часа

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

<p>Светли вторник е, а имен ден празнуват...</p>

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Любопитно Преди 4 часа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Любов, море и щастие: Гери Малкоданска отпразнува рождения си ден като в приказка

Edna.bg

„Не си сама“: думите на Кейт Мидълтън, които дадоха сила на Оливия Мън

Edna.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

Ливърпул ще се уповава на вълшебството на "Анфийлд" за паметен обрат срещу ПСЖ

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

След разследване за венозни вливки на витамини в козметични салони: ИАМН се самосезира и започва проверки

Nova.bg