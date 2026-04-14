САЩ настояват ядрената програма на Иран да бъде замразена за 20 години

С ъединените щати са поискали Иран да прекрати обогатяването на уран за срок от 20 години като част от възможно споразумение за прекратяване на конфликта, съобщава Агенция "Франс прес" (АФП). До договореност обаче засега не се е стигнало, след като преговорите между Вашингтон и Техеран в Исламабад приключиха без резултат.

US asked Iran to freeze its uranium enrichment activities for 20 years during talks held in Pakistan, Israeli media reported Sunday https://t.co/Wzga3lKjTR pic.twitter.com/JojdhT82uA — Anadolu English (@anadoluagency) April 13, 2026

Военните действия между двете страни започнаха на 28 февруари по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, който обоснова действията с твърдения, че Иран разработва ядрено оръжие. Техеран категорично отрича това. От своя страна Тръмп заяви, че САЩ няма да допуснат Ислямската република да се сдобие с ядрено оръжие.

Преговорите, проведени в пакистанската столица Исламабад (10 - 12 април), приключиха без конкретен напредък. Американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, не успя да постигне пробив по ключови теми, включително ядрената програма на Иран и сигурността на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток.

Според източници на The Wall Street Journal САЩ са предложили 20-годишно замразяване на обогатяването на уран, съпроводено с постепенно облекчаване на санкциите. В отговор Иран е предложил значително по-кратък срок – около пет години, съобщава The New York Times.

Тези предложения се разглеждат като опит за компромис спрямо първоначалната позиция на Вашингтон, която предвиждаше пълно и трайно прекратяване на иранската ядрена програма за обогатяване на уран.

Още през 2018 г. администрацията на Тръмп изтегли САЩ от международното ядрено споразумение с Иран, като го определи като „едностранно“. Споразумението предвиждаше ограничения върху ядрената дейност на Техеран в замяна на облекчаване на санкциите.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс подчерта, че САЩ са очертали ясно своите „червени линии“ и очакват официален отговор от Техеран.

„Едно е Иран да твърди, че няма да разработва ядрено оръжие, съвсем друго е да има механизми, които реално гарантират това“, заяви той.

Междувременно Израел определя иранската ядрена програма като ключова заплаха. По думите на премиера Бенямин Нетаняху, Вашингтон настоява за извеждане на обогатения уран извън страната и дългосрочно прекратяване на всички дейности по обогатяване.

Русия от своя страна е предложила да съхранява иранския обогатен уран като част от евентуално споразумение, но засега няма официално развитие по тази инициатива.