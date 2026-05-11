Цените на петрола скочиха след ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Ц ените на петрола скочиха в азиатската търговия в понеделник след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоизточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузкия проток. Brent Северно море се повиши с 4,75 процента до 99,95 долара за барел, а West Texas Intermediate - с 4,16 процента до 105,50 долара за барел.

„За петролните пазари това предполага устойчива геополитическа рискова премия, тъй като смущенията в Ормузкия проток продължават", коментира Лойд Чан от японската банка MUFG, определяйки отхвърлянето от Тръмп на иранските насрещни искания като свидетелство за „огромната пропаст между двете страни".

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Акциите показаха смесени резултати. Токийският Никей 225 падна с 0,36 процента до 62 486,84, а хонконгският Хан Сен - с 0,34 процента до 26 303,16. Сеулският Коспи обаче се повиши с четири процента, подпомогнат от технологичните акции, а шанхайският съвкупен индекс нарасна с 0,89 процента до 4 216,96. В Токио акциите на Nintendo се сринаха с близо 10 процента, след като компанията предупреди в петък за по-ниски печалби и повишение на цената на конзолата Switch 2. На валутните пазари еврото падна до 1,1758 долара, а паундът - до 1,3592 долара.

Американският министър на финансите Скот Бесент ще посети Япония и Южна Корея, преди да отпътува за Китай за срещата на върха между Тръмп и Си Дзинпин - потвърдена от Пекин за периода сряда-петък.

Петролът отново тръгна нагоре

В Япония той ще се срещне с министър-председателя Санае Такаичи, а в Сеул - с китайския вицепремиер Хъ Лифън.

„Икономическата сигурност е национална сигурност", написа Бесент в X. Срещата на върха се провежда на фона на продължаващото едногодишно търговско примирие между Вашингтон и Пекин, договорено в октомври в Южна Корея.