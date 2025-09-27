Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

И ран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания във връзка с механизма за възстановяване на санкциите на ООН срещу страната.

"Нещо се променя": Какво става в Иран

"След безотговорните действия на трите европейски страни за връщане на отменени резолюции на Съвета за сигурност на ООН, посланиците на Иран в Германия, Франция и Обединеното кралство бяха призовани в Техеран за консултации“, съобщи държавната телевизия.

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Този ход идва, след като вчера се провалиха руските и китайските усилия в 15-членния Съвет за сигурност на ООН за отлагане на възобновяването на международните санкции срещу Техеран заради ядрената му програма.

Едва четири държави вчера подкрепиха проекторезолюцията на Москва и Пекин, което проправи пътя за връщане на санкциите.