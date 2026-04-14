Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

С анкциониран от САЩ китайски танкер е преминал днес през Ормузкия проток въпреки американската блокада, предаде Reuters, като се позова на данните на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването.

"Рич Стари" (Rich Starry) изглежда е първият кораб, успял да премине през пролива и да излезе от Персийския залив след началото на блокадата, показват данни на LSEG (London Stock Exchange Group), MarineTraffic и Kpler.

Танкерът и собственикът му - компания "Сюанжун Шипинг" (Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd) - бяха санкционирани от САЩ за това, че работят с Иран. За момента няма връзка с компанията, за да бъде поискан коментар.

"Рич Стари" е среднотонажен танкер с товар от около 250 000 барела метанол. Той е бил натоварен на последното пристанище, на което е спрял - Хамрия в Обединените арабски емирства. Екипажът на танкера е китайски, показват данните.

Друг санкциониран от САЩ танкер - "Мурликишан" (Murlikishan) - също се е насочил днес към пролива, свидетелстват данните на LSEG. Очаква се този по-малък танкер тип "хендисайз", който е празен, да натовари мазут в Ирак на 16 април, сочат данните на Kpler. Плавателният съд, известен преди като MKA, е транспортирал руски и ирански петрол.