Свят

САЩ с нова идея: Италия вместо Иран на Мондиал 2026

23 април 2026, 09:41
САЩ с нова идея: Италия вместо Иран на Мондиал 2026
З а необичайно предложение, свързано с участниците на Световното първенство през 2026 година, съобщи Financial Times. Според информацията, високопоставен пратеник на президента Доналд Тръмп е поискал от ФИФА Иран да бъде заменен от Италия.

Журналистите Джеймс Фонтанела-Кан, Джош Нобъл, Ейми Казмин и Алекс Роджърс твърдят, че идеята е предизвикала сериозно дипломатическо напрежение, включващо „обиден съюзник“ като Италия и „обявен противник“ като Иран.

Според публикацията, специалният пратеник на САЩ Паоло Замполи е отправил предложението директно към президента на ФИФА Джани Инфантино, както и към самия Тръмп, в качеството му на президент на една от страните-домакини на Мондиал 2026.

„Потвърждавам, че предложих на Тръмп и Инфантино Италия да замени Иран на Световното първенство. Аз съм италианец и би било мечта да видя Скуадра адзура на турнир, организиран в САЩ. С четири световни титли те имат историята, която оправдава подобно участие“, заявява Замполи пред Financial Times.

Основната цел на инициативата е била да се подобрят отношенията между Тръмп и италианския премиер Джорджия Мелони, които се влошиха заради конфликта с Иран и критиките на американския президент към папа Лъв XIV.

Въпреки появилите се по-рано информации, че Иран може да бойкотира турнира след военните удари на САЩ и Израел, от федерацията на страната излязоха с официална позиция, че отборът ще участва.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино също бе категоричен: „Иран ще дойде на Световното първенство. Те са се класирали, искат да играят и трябва да играят.“

Италия изобщо не се класира за Мондиал 2026, след като отпадна шокиращо в решителен плейоф срещу Босна и Херцеговина.

Източник: БГНЕС    
Министър Христанов с подробности за случаите на антракс у нас

„Украйна не е „малко по-късно" - вик за спасение от Зеленски

ЕС се събира на спешна среща за кризата в Близкия изток и цените на горивата

САЩ чертаят списък с „послушни" съюзници в НАТО: Къде е България в плановете на Тръмп?

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

