Иран очаква да възстанови голяма част от капацитета на рафинериите си до два месеца

И ран очаква да възстанови най-силно засегнатите си рафинерии и дистрибуторски съоръжения до 70–80% от капацитета им отпреди атаките в рамките на един до два месеца, съобщи високопоставен представител на петролната индустрия, цитиран от Reuters.

Изявлението идва на фона на усилията на иранските власти да възстановят енергийната инфраструктура след серията удари, засегнали ключови нефтопреработвателни обекти.

Заместник-министърът на петрола Мохамад Садек Азимифар заяви, че ремонтните дейности вече са започнали. Част от рафинерията в Лаван се очаква да възобнови работа в рамките на около 10 дни, а останалите мощности ще бъдат пускани постепенно.

"В повечето от повредените съоръжения в рамките на 1-2 месеца ще можем да възстановим 70-80% от предишния капацитет, а в бъдеще, в средносрочен и дългосрочен план, ще можем да възстановим 100% от капацитета", каза той.

Възстановяването на иранската енергийна инфраструктура идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, което през последните седмици доведе до удари по ключови обекти от нефтения сектор на страната. Засегнати бяха рафинерии и съоръжения за съхранение и разпределение на горива, което временно ограничи производствения капацитет на Иран и повлия на вътрешните доставки.

Енергийната инфраструктура на страната е от стратегическо значение както за вътрешната икономика, така и за глобалните пазари, тъй като Иран е сред водещите производители на петрол в региона. Нарушенията в работата на рафинериите и логистичните вериги могат да окажат влияние върху цените на енергийните ресурси и доставките в международен план.

В последните години секторът е обект и на санкции, наложени от Съединените щати и други държави, които ограничават износа на ирански петрол и достъпа до технологии и инвестиции. Това допълнително усложнява процесите по поддръжка и модернизация на съоръженията.

На този фон иранските власти ускоряват ремонтните дейности, като целта е в кратки срокове да бъде възстановена работата на най-важните мощности и да се стабилизира енергийният сектор в страната.