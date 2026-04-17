Иран: Обогатеният ни уран няма да бъде прехвърлен никъде

М инистерството на външните работи на Иран заяви, че запасите от обогатен уран на страната няма да бъдат прехвърлени „никъде“, опровергавайки по-ранното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ислямската република е дала съгласие да ги предаде.

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран

„Обогатеният уран на Иран няма да бъде прехвърлен никъде“, каза пред държавната телевизия говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакаеи.

Тръмп публикува по-рано в платформата си Truth Social, че „САЩ ще получат целия ядрен „прах“, създаден от нашите велики бомбардировачи B2“, като се позова на ядрения материал, заровен след американските удари миналата година.