Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

И ран смята исканията на САЩ за преговори за "прекомерни", заяви днес говорителят на Външното министерство Есмаил Багаи, предаде "Ройтерс".

Иран: Не сме искали примирие и не виждаме причина за преговори със САЩ

Пресконференцията на Багаи се състоя ден след срещата на външните министри на Пакистан, Египет, Саудитска Арабия и Турция в Исламабад, на която те имаха първоначални дискусии, фокусирани предимно върху предложенията за отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване.

Иранският външен министър: Не планираме да преговаряме със САЩ

"Нашата позиция е ясна. Подложени сме на военна агресия. Следователно всички наши усилия и сили са насочени към самозащита", каза Багаи.