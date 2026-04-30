Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

В ърховният аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Иран ще въведе нова правна рамка за управление на Ормузкия проток, с което ще се постави началото на „нов етап“ в историята на Персийския залив и стратегическия воден път, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

„Ислямската република, признателна за божията благословия да управлява Ормузкия проток, ще осигури сигурността на Персийския залив и ще сложи край на враждебното използване на този воден път“, заяви аятолах Хаменей днес в свое послание по повод Националния ден на Персийския залив.

„Новата правна рамка и системата за управление на Ормузкия проток ще допринесат за благосъстоянието и развитието на всички държави в региона, а икономическите ѝ ползи ще донесат радост на нацията“, подчерта Хаменей.

Той определи Персийския залив като „несравнима благословия, дарена от всемогъщия Бог на мюсюлманските народи в региона, особено на благородния народ на ислямски Иран“.

По думите му Персийският залив е нещо повече от обикновен воден басейн - той е оформил част от идентичността и цивилизацията на Иран, служейки както като място за среща на народите, така и като жизненоважна и уникална артерия на световната търговия чрез Ормузкия проток и Оманско море.

„Този стратегически ресурс от векове насам предизвиква алчността на множество злонамерени сили. Историята на множеството нашествия от страна на европейци и американци, несигурността, щетите и многобройните заплахи, които те са отправяли и донесли на държавите в региона отразява само част от злонамерените планове на световните потисници срещу народите на Персийския залив“, заяви Хаменей.

„Най-скорошният пример са заплахите и военните провокации на „Големия сатана“, заяви аятолах Хаменей, визирайки военната агресия и военноморска блокада на САЩ.

„Иранският народ, който има най-дългата брегова линия по Персийския залив, е направил най-големите жертви за своята независимост и за защитата на региона от чужди нашественици: от прогонването на португалците и освобождаването на Ормузкия проток, което вдъхновило обявяването на 30 април за Национален ден на Персийския залив, до борбите срещу нидерландския колониализъм и героичната съпротива срещу британския империализъм,“ поясни Хаменей.

„Ислямската революция бележи повратна точка в това многовековно движение за прогонване на надменните сили от Персийския залив“, отбеляза иранският лидер.

„Сега, два месеца след най-мащабната военна мобилизация и опит за нахлуване от страна на световните агресори, и след унизителния провал на американските планове, се пише нова страница за Персийския залив и Ормузкия проток“, обяви Хаменей.

Аятолах Хаменей заяви, че през последните шестдесет дни народите от региона на Персийския залив са станали „свидетели на смелата решимост, бдителност и борба на иранските военноморски сили от армията и Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заедно с куража и доблестта на жители и младежи от южните части на обичания Иран, в отхвърлянето на чуждото господство“.

„По Божията милост и чрез кръвта на мъчениците от Третата наложена война, особено под мъдрото ръководство на великия лидер на Ислямската революция аятолах Али Хаменей, за света и за държавите от региона е станало ясно, че военното присъствие на САЩ в Персийския залив е основната причина за несигурността в региона“, пише в посланието на върховния лидер на Иран.

„Празните американски бази едва могат да гарантират собствената си сигурност, камо ли тази на своите зависими или проамерикански съюзници в района“, подчерта той.

„По Божията воля бъдещето на Персийския залив ще бъде светло. Това ще е бъдеще без Америка, посветено на напредък, мир и благоденствие за неговите народи. Ние, народите и съседите на Персийския залив и Оманско море, споделяме обща съдба, а чужденците, които алчно се намесват тук от хиляди километри разстояние, нямат място, освен на дъното на неговите води“, заяви аятолах Хаменей.

„Днес 90 милиона иранци в страната и в чужбина възприемат националните ресурси, включително идентичността, духовността, човешкия потенциал, научните иновации, индустрията и технологиите от нано- и био- до ядрени и ракетни, като свое общо наследство“, отчете той.

„Те ще ги пазят така вярно, както пазят сухопътните, въздушните и морските граници на Иран“, завърши аятолахът.