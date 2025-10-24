Любопитно

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

Премиерата e на 17 ноември, а преди това зрителите ще си припомнят първия сезон на криминалната драма

24 октомври 2025, 11:04
„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA
Източник: NOVA

С нови епизоди се завръща първият български сериал, който показа действителността в затвора. Още в предния си сезон „Клетката“ грабна вниманието на зрителите с драматичната история на Ина Арнаудова (Гергана Данданова) – отчаяна майка, която в опит да спаси детето си, попадна зад решетките с несправедлива присъда за убийство. Вторият сезон залага на същата успешна формула с добре заплетен криминален сюжет, висока динамика с много обрати, интересни образи и важни обществени теми. Премиерата е на 17 ноември, а епизодите ще се излъчват от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA.

Още със старта на втория сезон се разкрива мистерията около двете големи загадки за съдбата на Ина Арнаудова, смъртоносно ранена в изолатора, и на инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки), арестуван над трупа на звездата Валери Гендов (Явор Ралинов). 

В новите епизоди на криминалната драма героите неистово се опитват да загърбят миналото и да започнат живота си на чисто. Ще могат ли да се преборят за втория шанс, въпреки тежките изпитания, и кой от тях е готов да плати цената за своето вътрешно освобождение? 

Продуцент и автор на идеята е Краси Ванков с компанията си „Hidalgo Productions“, а режисьори са Любомир Печев и Атанас Бончев-Наката. Сценарият на втория сезон е дело на Невена Кертова, Нина Кисимова, Диляна Крайнева, Георги Иванов, Любомир Печев, Неда Филчева, Николина Любенова и Анна Пеева. Оператори са Георги Гвоздев и Николай Стефанов, а режисьори по монтажа – Бохос Топакбашиян и Виктория Радославова. Композитор на саундтрака отново е Марио Балтаджиев.

Преди началото на втори сезон на „Клетката“ зрителите ще си припомнят и как започна всичко за героите на Гергана Данданова, Асен Блатечки, Мартин Димитров, Жаклин Дочева, Маргарита Лъчезарова, Веселин Петров, Иван Горанов, Мира Бояджиева и други. Повторението на първия сезон ще започне на 27 октомври, с излъчване от понеделник до четвъртък в 23:30 ч. по NOVA.

Следете всичко около „Клетката“ на Facebook страницата и Instagram профила на сериала.

Източник: NOVA    
Клетката Български сериал Криминална драма Затвор Ина Арнаудова Гергана Данданова Асен Блатечки NOVA Втори сезон Обществени теми
Последвайте ни

По темата

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Ще плащаме ли

Ще плащаме ли "такса водомер", без дори да ползваме вода

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

pariteni.bg
Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

Един от 200: Специален колекционерски Mercedes-AMG GT 63 Pro пристигна у нас

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 16 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 16 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 13 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 16 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Източното крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)</p>

Цялото Източно крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)

Свят Преди 23 минути

"Ще бъде най-красивата бална зала навсякъде по света"

.

Двете лица на Джорджа Мелони

Свят Преди 1 час

"Аз съм Джорджа, аз съм жена, майка, италианка, християнка - и никой не може да ми отнеме това"

Изтребител "Юрофайтър Тайфун"

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Свят Преди 1 час

Вилнюс твърди, че руски Су-30 и Ил-78 са навлезли 700 метра в литовското небе, Москва отрича обвиненията

Николай Бозинарев

Да помогнем на Николай: Млад мъж се нуждае от средства за лечение на множествена склероза

Свят Преди 1 час

Шанс за спиране на заболяването му дават в клиника в чужбина

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Технологии Преди 1 час

Време е за устройства, които са повече от списък с впечатляващи спецификации

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 1 час

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

<p>Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма</p>

Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, обвинява Кание Уест

Любопитно Преди 1 час

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

България Преди 1 час

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт"

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Свят Преди 1 час

Липсата на ресурси и хладилни помещения затруднява аутопсиите, телата се разлагат бързо

,

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

България Преди 2 часа

10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Свят Преди 2 часа

Дронът е влетял в апартамент в град Красногорск, на около 20 км от Москва

<p>Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея</p>

Белият дом: Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея

Свят Преди 2 часа

„Мисля, че нещо ще се получи. Имаме много добри отношения, но това ще бъде голямо събитие“

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

България Преди 2 часа

Сериозно пострадал е водачът на колата

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

България Преди 2 часа

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи

<p>Д-р Коеджикова от &bdquo;Игри на волята&ldquo;: Животните проявяват повече човечност</p>

Д-р Коеджикова от „Игри на волята“: Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Лена, Цецо, Валентин и Мина ще се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Зодиите, за които предстоят най-големи любовни промени до края на годината

Edna.bg

Вижте как изглежда днес порасналата дъщеря на Мат Лебланк

Edna.bg

Богат уикенд с футбол от Англия, Германия и Франция на живо в Gong.bg

Gong.bg

Машината Халанд - тайните зад феноменалната му форма

Gong.bg

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

Nova.bg

Обиди и напрежение в парламента между депутати от „Възраждане” и „ДПС-Ново начало” (ВИДЕО)

Nova.bg